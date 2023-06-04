Пожар в немецком общежитии для беженцев: возможно погиб 9-летний мальчик из Украины

Внутри здания общежития было обнаружено тело одного погибшего, его личность пока не установлена. Полиция также сообщила, что 9-летний мальчик из Украины числится пропавшим без вести. Его ли тело обнаружили спасательные службы, станет известно после судебно-медицинской экспертизы.

Пожар начался в районе 5 часов утра в одном из жилых помещений здания. Что стало причиной возгорания пока неизвестно. По данным полиции, в тот момент в общежитии находилось порядка 250 человек, которые были эвакуированы и переселены в другой центр в соседнем городе Хермсдорфе.