Легкая добыча ⟩ Российские спецслужбы, охваченные шпиономанией, преследуют лояльных режиму ученых

Службы безопасности, все чаще ищущие внутренних врагов, обратили свой взор на научные учреждения, которые помогали создавать российское оружие. На прошлой неделе начался суд над тремя учеными из Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича в Новосибирске, которые участвовали в создании гиперзвуковой ракеты. Ни собранные против них доказательства, ни суть предъявленных им обвинений не были обнародованы.