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Легкая добыча ⟩ Российские спецслужбы, охваченные шпиономанией, преследуют лояльных режиму ученых

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Санкт-Петербургский суд, где недавно начался суд над физиком Анатолием Масловым по делу о государственной измене.
Санкт-Петербургский суд, где недавно начался суд над физиком Анатолием Масловым по делу о государственной измене. Фото: ANTON VAGANOV

В последнее время в России были задержаны несколько ученых, обвиненных в государственной измене, что встревожило академиков и вызвало подозрения, что они являются мишенью Кремля.

Службы безопасности, все чаще ищущие внутренних врагов, обратили свой взор на научные учреждения, которые помогали создавать российское оружие. На прошлой неделе начался суд над тремя учеными из Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича в Новосибирске, которые участвовали в создании гиперзвуковой ракеты. Ни собранные против них доказательства, ни суть предъявленных им обвинений не были обнародованы.

Анатолий Маслов, 76-летний профессор аэродинамики, задержанный в прошлом году, подозревается в передаче секретов Китаю. Подозрения могли возникнуть из-за того, что ученый участвовал в международных конференциях в течение последнего десятилетия, сообщает The Guardian.

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