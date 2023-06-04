Как в Польше прошел марш против нового закона о противодействии российскому влиянию

В воскресенье в 34-ю годовщину первых послевоенных демократических выборов в Польше тысячи людей собрались в Варшаве на марш протеста. По словам организаторов, в марше приняло участие полмиллиона человек. Полиция и городские власти свои оценки пока не давали.
В воскресенье сотни автобусов привозили в Варшаву сторонников оппозиции со всей страны. Некоторые из них заявили, что к участию в акции их подтолкнуло измененное на минувшей неделе законодательство об устранении российского влияния, которое многие считают попыткой давления на оппозицию и началом охоты на политических оппонентов.
Согласно уже подписанной президентом Польши версии закона, специально созданная для этого госомиссия изучит период с 2007 по 2022 год и будет иметь право запрещать лицам, уличенным в действиях под влиянием России, допуск к работе в органах безопасности или на должностях, где они будут отвечать за государственные средства, в течение 10 лет, фактически лишив их права занимать государственные посты.
Члены комиссии будут выбираться парламентом, и представители правящей партии «Право и справедливость» будут иметь в ней большинство. Многие оппозиционные политики утверждают, что настоящая цель закона - борьба с оппозицией, в частности, с партией «Гражданская платформа» и ее лидером Дональдом Туском в преддверии выборов, назначенных на осень этого года.
Опросы общественного мнения показывают, что предстоящие выборы будут проходить в напряженной борьбе. Война России в соседней Украине укрепила позиции «Права и справедливости», ставшей одним из самых ярких критиков Кремля.
Закон раскритиковали юристы, а также Госдепартамент США и Еврокомиссия. Исполнительный орган ЕС заявил, что законодательство может фактически запретить лицам занимать государственные должности без надлежащего судебного рассмотрения.
В пятницу президент Анджей Дуда неожиданно заявил, что предложит поправки к закону.
И в самой Польше, и за ее пределами правящую партию «Право и справедливость» обвиняют в подрыве верховенства закона, превращении государственных СМИ в рупор правительства и одобрении гомофобии. Правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого отрицает, что подрывает демократические нормы, и утверждает, что его цель - защитить традиционные христианские ценности от либерального давления Запада и сделать экономику более справедливой.
Дональд Туск, глава группы «Гражданская платформа» и бывший глава совета Европейского союза, приветствовал сторонников, заявив, что голос поляков нельзя заглушить.
«Первый шаг к победе - это признание нашей силы, мы здесь для того, чтобы Польша, Европа и мир увидели нашу силу», - сказал Туск собравшимся на митинг.
В 1989 году первое относительно свободное голосование в послевоенной Польше принесло победу правительству, возглавляемому профсоюзом «Солидарность».
По словам организаторов, пишет агентство Reuters, в марше приняло участие полмиллиона человека. Полиция и городские власти свои оценки пока не давали.