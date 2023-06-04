Как в Польше прошел марш против нового закона о противодействии российскому влиянию

В воскресенье сотни автобусов привозили в Варшаву сторонников оппозиции со всей страны. Некоторые из них заявили, что к участию в акции их подтолкнуло измененное на минувшей неделе законодательство об устранении российского влияния, которое многие считают попыткой давления на оппозицию и началом охоты на политических оппонентов.

Согласно уже подписанной президентом Польши версии закона, специально созданная для этого госомиссия изучит период с 2007 по 2022 год и будет иметь право запрещать лицам, уличенным в действиях под влиянием России, допуск к работе в органах безопасности или на должностях, где они будут отвечать за государственные средства, в течение 10 лет, фактически лишив их права занимать государственные посты.

По словам организаторов, в марше приняло участие полмиллиона человек. Фото: JAKUB PORZYCKI/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Члены комиссии будут выбираться парламентом, и представители правящей партии «Право и справедливость» будут иметь в ней большинство. Многие оппозиционные политики утверждают, что настоящая цель закона - борьба с оппозицией, в частности, с партией «Гражданская платформа» и ее лидером Дональдом Туском в преддверии выборов, назначенных на осень этого года.

Опросы общественного мнения показывают, что предстоящие выборы будут проходить в напряженной борьбе. Война России в соседней Украине укрепила позиции «Права и справедливости», ставшей одним из самых ярких критиков Кремля.