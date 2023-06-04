Бизнес по-эстонски: предприниматель должен выплатить своему бывшему работодателю более 100 000 евро

Судебный спор начался в 2018 году, когда строительная компания REV обнаружила, что деньги за строительство виллы на улице Айса в Пярну не поступили на счет. В то же время подрядчик заявил, что расплатился.

Выяснилось, что счет на 69 000 евро за строительство виллы на улице Айса в Пярну был выставлен подрядчику компанией Eleks Invest OÜ, связанной с самим Кескюла. Хотя работы выполняла компания REV, и деньги должны были достаться ей. REV также не получила 26 000 евро, уплаченных за строительство того же дома. В суде Кескюла оспаривал, что счет на 69 000 евро был выставлен не за виллу на улице Айса: его компания Eleks Invest и подрядчик по строительству виллы одновременно вели другие совместные проекты. Однако, оценив доказательства, Пярнуский уездный суд, а затем и окружной суд пришли к выводу, что Кескюла действительно выставил счет Eleks Invest OÜ за строительство виллы, и подрядчик оплатил его.