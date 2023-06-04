Годовалую девочку на целый день оставили в адской жаре в машине

Мачеха, работавшая в больнице, оставила своего годовалого ребенка на парковке возле больницы на девять часов, то есть на весь свой рабочий день. Когда вечером она вернулась к машине, температура внутри автомобиля составляла 43 градуса по Цельсию.

К сожалению, годовалый ребенок умер. Об обстоятельствах трагедии известно, что мачеха, которая должна была заботиться о ребенке, отправилась на работу в 8 часов утра и забыла, что должна была отвечать за него, вернувшись к машине до 17:00. Когда она наконец добралась до машины, то поспешила доставить ребенка в больницу, но медики не смогли спасти его жизнь. По словам официальных лиц, присутствовавших на месте происшествия, температура в машине была более 40 градусов.