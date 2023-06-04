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В Хельсинки на деревьях возле кладбище появилась Z-символика

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Sachelle Babbar

На деревьях возле кладбища Хиетаниеми в Хельсинки появились символы агрессивной войны России, которые используются в качестве инструмента пропаганды, сообщает Helsingin Sanomat.

В непосредственной близости от кладбища Хиетаниеми в Хельсинки на деревьях, растущих в парке, появились большие буквы Z, сообщает Helsingin Sanomat.

Символы, нарисованные белой краской, были нанесены как минимум на два дерева. Они находятся рядом с Никольской церковью, которая принадлежит Русской православной церкви.

Буква Z стала символом агрессивной войны России, а также используется в качестве инструмента пропаганды.

Местная полиция также выезжала на место в субботу для расследования, но к тому времени деревья уже были срублены. По данному факту также возбуждено уголовное дело, сообщает HS.

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