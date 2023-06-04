В Хельсинки на деревьях возле кладбище появилась Z-символика

На деревьях возле кладбища Хиетаниеми в Хельсинки появились символы агрессивной войны России, которые используются в качестве инструмента пропаганды, сообщает Helsingin Sanomat.
В непосредственной близости от кладбища Хиетаниеми в Хельсинки на деревьях, растущих в парке, появились большие буквы Z, сообщает Helsingin Sanomat.
Символы, нарисованные белой краской, были нанесены как минимум на два дерева. Они находятся рядом с Никольской церковью, которая принадлежит Русской православной церкви.
Буква Z стала символом агрессивной войны России, а также используется в качестве инструмента пропаганды.
Местная полиция также выезжала на место в субботу для расследования, но к тому времени деревья уже были срублены. По данному факту также возбуждено уголовное дело, сообщает HS.