В Хельсинки на деревьях возле кладбище появилась Z-символика

В непосредственной близости от кладбища Хиетаниеми в Хельсинки на деревьях, растущих в парке, появились большие буквы Z, сообщает Helsingin Sanomat.

Символы, нарисованные белой краской, были нанесены как минимум на два дерева. Они находятся рядом с Никольской церковью, которая принадлежит Русской православной церкви.

Буква Z стала символом агрессивной войны России, а также используется в качестве инструмента пропаганды.