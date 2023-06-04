В Крыму взломали трансляцию телеканалов. Зрители увидели сообщение от украинских военных

На некоторых телеканалах в Крыму зрителям показали ролик Минобороны Украины, в котором военные призывают соблюдать тишину в информационном пространстве перед ожидающимся контрнаступлением.
Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков заявил, что «была взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов».
«Идет отключение сигнала. Эфирное телевидение - все мультиплексы - работают в обычном режиме», - написал он в телеграме.
Напомним, 20 августа прошлого года украинские хакеры также взломали телевидение в Крыму и показали жителям полуострова обращение президента Владимира Зеленского.