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В Крыму взломали трансляцию телеканалов. Зрители увидели сообщение от украинских военных

rus.postimees.ee
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Телевидение. Иллюстративное фото.
Телевидение. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

На некоторых телеканалах в Крыму зрителям показали ролик Минобороны Украины, в котором военные призывают соблюдать тишину в информационном пространстве перед ожидающимся контрнаступлением.

Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков заявил, что «была взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов».

«Идет отключение сигнала. Эфирное телевидение - все мультиплексы - работают в обычном режиме», - написал он в телеграме.

Напомним, 20 августа прошлого года ​украинские хакеры также взломали телевидение в Крыму и показали жителям полуострова обращение президента Владимира Зеленского.

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