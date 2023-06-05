Эхо газовой войны. Россия на неделю сократит поставки газа в Европу до рекордного минимума

Смелости европейцам придает тот факт, что за прошедшую зиму Европа свыклась с новой реальностью, в которой она больше не зависит от поставок энергоносителей из России. И возвращаться в довоенное время не намерена.

Более того, Европа в перспективе готовится практически полностью отказаться от газа, не только российского, но и пришедшего ему на замену американского и катарского. Поэтому она почти не подписывает долгосрочных соглашений о закупках сжиженного газа, предпочитая покупать на спотовом рынке по текущим ценам, и делает ставку на возобновляемую и атомную энергетику.

А потребление газа падает само собой - вслед за рекордным ростом цен на него вследствие российской блокады.

схема газопроводов Фото: BBC

«Резкий скачок цен убил спрос со стороны промышленности и заставил энергетиков переключиться на уголь, - отмечает Международное энергетическое агентство (IEA). - В связи с повышением энергоэффективности и развитием возобновляемой энергетики падение спроса на газ приобрело структурно необратимый характер».

Как Россия проигрывает свою газовую войну, а США и Китай наживаются на ней

Европа не обошлась без потерь. Ее промышленный мотор - Германия барахлит уже который месяц. Однако Россия страдает едва ли не больше.

В прошлом году добыча газа в стране сократилась на 90 млрд кубометров, или 12%, а в текущем уменьшится еще на 50 млрд. Таким образом за два года Россия потеряет почти 20% добычи газа, согласно оценкам IEA.