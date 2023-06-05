В Германии погиб ребенок из Украины при пожаре в общежитии для беженцев

Информацию об этом подтвердил вечером в воскресенье, 4 июня, глава регионального МВД Георг Майер.

«Сегодня в Апольде погиб ребенок, который вместе со своей семьей искал защиты от путинских бомб. Такие дни могут привести в отчаяние», - написал он в Twitter.

Причины случившегося пока не установлены, ведется расследование. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выяснить причину пожара. Здесь должна быть полная ясность», - подчеркнул Майер.

Ранее местная полиция сообщала, что еще 10 человек получили ранения и доставлены в больницу.

Пожар начался в районе 5 часов утра в одном из жилых помещений здания. Что стало причиной возгорания пока неизвестно. По данным полиции, в тот момент в общежитии находилось порядка 250 человек, которые были эвакуированы и переселены в другой центр в соседнем городе Хермсдорфе.