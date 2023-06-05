Руубена Каалепа снова включили в совет Фонда интеграции

В начале января бывший министр культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) назначила Каалепа в совет Фонда интеграции, что вызвало возмущение со стороны руководителя Еврейской общины Эстонии, обвинившего политика в антисемитских взглядах.

После этого Каалепа из совета отозвали, обосновав это тем, что парламентарии не должны входить в советы подведомственных Минкульту учреждений. Теперь Каалеп больше не является депутатом и может работать в таком совете.