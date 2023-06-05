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Руубена Каалепа снова включили в совет Фонда интеграции

rus.postimees.ee
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Руубен Каалеп.
Руубен Каалеп. Фото: Sille Annuk

Бывший депутат Рийгикогу Руубен Каалеп (EKRE), отозванный в январе из совета Фонда интеграции, снова вернулся в состав наблюдательного органа этой организации, пишет Rus.ERR.

Соответствующий приказ подписала министр культуры от Партии реформ Хейди Пурга.

В начале января бывший министр культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) назначила Каалепа в совет Фонда интеграции, что вызвало возмущение со стороны руководителя Еврейской общины Эстонии, обвинившего политика в антисемитских взглядах.

После этого Каалепа из совета отозвали, обосновав это тем, что парламентарии не должны входить в советы подведомственных Минкульту учреждений. Теперь Каалеп больше не является депутатом и может работать в таком совете.

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