Пн, 5.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

AirBaltic продолжает укреплять лидирующие позиции в Таллиннском аэропорту

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Самолет airBaltic
Самолет airBaltic Фото: Remo Tõnismäe

Доля латвийской авиакомпании AirBaltic в Таллиннском аэропорту в общем объеме перевозок достигла в мае 28%, пишет Rus.ERR.

По сравнению с апрелем доля рынка Airbaltic выросла на пять, а по сравнению с маем прошлого года - на семь процентных пунктов.

Латвийский авиаперевозчик обслуживает 16 направлений из Таллиннского аэропорта.

Ирландский лоукостер Ryanair, недовольный повышением сборов в Таллиннском аэропорту, в мае обслужил 15% всех пассажиров - на два процентных пункта меньше, чем в апреле, и на семь процентных пунктов меньше, чем в мае прошлого года.

На долю Finnair и Lufthansa пришлось по 9% пассажиропотока.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх