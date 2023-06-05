Эстонскую промышленность лихорадит: во многих сферах наблюдается ощутимый спад

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, объем промышленной продукции1 в апреле уменьшился почти во всех отраслях обрабатывающей промышленности.

«Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в производстве сланцевого масла (2,4%), а также в производстве транспортных средств, прицепов и полуприцепов (12,8%)», — отметила Хелле Бундер. Среди наиболее весомых отраслей сокращение, как и в прошлом месяце, было в обработке древесины (24,0%), объемы сократились также в производстве электрооборудования (6,8%) и изделий из металла (9,0%). Небольшое сокращение наблюдалось также в производстве электронного оборудования (2,3%) и продуктов питания (1,4%).

По сравнению с апрелем 2022 года продажа продукции2 в обрабатывающей промышленности сократилась в апреле 2023 года в текущих ценах и согласно календарно откорректированным данным на 11,9%. Продажа продукции на внутреннем рынке уменьшилась на 14,1%, продажа на экспорт — на 10,5%.

На внешнем рынке было продано 66,8% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

Согласно сезонно откорректированным данным, в апреле 2023 года общие объемы промышленного производства уменьшились по сравнению с мартом на 1,4%, а в обрабатывающей промышленности на 1,5%.

В сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) уменьшилось по сравнению с апрелем 2022 года на 27,4%, а производство тепла — на 18,1%.

1 Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета постоянных цен продукции используется индекс цен производителей.

2 Индекс промышленного оборота — индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.

Промышленность — крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.