Жаль, что подвели нервы - на Гран-при Европы лучница Марис Тетсманн завоевала четвертое место

Тетсманн набрала 660 очков в квалификационных соревнованиях и после предварительных раундов заняла 11-е место. В поединках, которые стартовали 1 июня, эстонка в первом туре встретилась с хорваткой Лаурой Юриш, над которой Тетсманн одержала победу со счетом 146:120. Во втором круге соперницей Марис была турчанка Ирмак Юксель, которую Марис Тетсманн победила с результатом 142:137.

Благодаря этому Марис Тетсманн вышла в четвертьфинал, где ее соперницей также стала турецкая лучница Хазаль Бурун, которую эстонка обыграла со счетом 141:139. Соперницей Марис в полуфинале стала сильнейшая спортсменка из Люксембурга Мария Школьна, которой эстонка уступила со счетом 141:146.

В матче за бронзу, который состоялся 3 июня, Марис встретилась с итальянской лучницей Элисой Баззичетто, чье выступление в Хорватии на этот раз было более стабильным, чем у Марис. Эстонке пришлось смириться с поражением. Поединок за третье место завершился со счетом 142:136 в пользу итальянки.

«У меня появился отличный опыт, - сказала Марис Тетсманн после соревнований. - Впервые стоять перед камерами в одиночку, на индивидуальном соревновании в разы сложнее, чем с коллективом. Меня подвели нервы, ведь опыта таких выступлений мало. В Эстонии этому не научишься, потому что соревнования, на которых можно ощутить это чувство, когда ты выступаешь в финале, в Эстонии просто не организуются. Я довольна соревнованиями, 4-е место – хорошее начало. Но будут и более крупные победы».