В поездах Elron честность пассажиров проверяют с помощью ручки-детектора

«Работники по обслуживанию клиентов Elron несут личную ответственность за кассу с наличными от проданных билетов. Если у работника есть сомнения в подлинности денег, он может в качестве меры предосторожности использовать ручку-детектор для обнаружения возможных фальшивых денег», - пояснил менеджер по обслуживанию клиентов Elron Ардо Роосберг.