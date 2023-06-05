В поездах Elron честность пассажиров проверяют с помощью ручки-детектора

Любой, кто ездил в поездах Elron и платил за билет наличными, наверняка замечал, что продавец билетов иногда проводит по купюре синей ручкой с надписью Banknote Tester Pen. Зачем нужна эта процедура?
«Работники по обслуживанию клиентов Elron несут личную ответственность за кассу с наличными от проданных билетов. Если у работника есть сомнения в подлинности денег, он может в качестве меры предосторожности использовать ручку-детектор для обнаружения возможных фальшивых денег», - пояснил менеджер по обслуживанию клиентов Elron Ардо Роосберг.