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В поездах Elron честность пассажиров проверяют с помощью ручки-детектора

Андрес Тохвер
, журналист
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Ручка-детектор.
Ручка-детектор. Фото: Elron

Любой, кто ездил в поездах Elron и платил за билет наличными, наверняка замечал, что продавец билетов иногда проводит по купюре синей ручкой с надписью Banknote Tester Pen. Зачем нужна эта процедура?

«Работники по обслуживанию клиентов Elron несут личную ответственность за кассу с наличными от проданных билетов. Если у работника есть сомнения в подлинности денег, он может в качестве меры предосторожности использовать ручку-детектор для обнаружения возможных фальшивых денег», - пояснил менеджер по обслуживанию клиентов Elron Ардо Роосберг.

Он добавил, что если в магазинах подлинность купюр проверяется с помощью более крупных машин, из-за характера работы использование ручки-детектора является единственным вариантом для работника, обслуживающего клиентов пассажирских поездов.

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