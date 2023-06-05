Эстония пожертвует 80 000 евро на помощь палестинским беженцам

UNRWA является единственным поставщиком основных услуг для 5,9 млн палестинских беженцев в Иордании, Ливане, Сирии и на оккупированной палестинской территории и важным фактором сохранения социально-политического баланса в регионе.

«UNRWA - это спасательный круг и последняя надежда для миллионов палестинских беженцев в трудных социально-экономических условиях, которые усугубились несколькими одновременными кризисами, - отметил посол Эстонии в ООН Рейн Таммсаар. - Эстония также поддерживает работу UNRWA через двусторонние инициативы, например, в области оцифровки образования».

Через UNRWA финансируется образование полумиллиона детей, эта организация также финансирует медицинские, санитарные и социальные услуги, включая продовольственную и денежную помощь. В организации работает около 30 000 сотрудников, большинство из которых являются палестинскими беженцами.

Пожертвование выделено из бюджета гуманитарной помощи МИД Эстонии.