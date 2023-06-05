Эстония пожертвует 80 000 евро на помощь палестинским беженцам

Эстония пожертвует 80 000 евро Ближневосточному агентству Организации Объединенных Наций по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA), выделяемые средства предназначены на финансирование основной деятельности организации.
UNRWA является единственным поставщиком основных услуг для 5,9 млн палестинских беженцев в Иордании, Ливане, Сирии и на оккупированной палестинской территории и важным фактором сохранения социально-политического баланса в регионе.
«UNRWA - это спасательный круг и последняя надежда для миллионов палестинских беженцев в трудных социально-экономических условиях, которые усугубились несколькими одновременными кризисами, - отметил посол Эстонии в ООН Рейн Таммсаар. - Эстония также поддерживает работу UNRWA через двусторонние инициативы, например, в области оцифровки образования».
Через UNRWA финансируется образование полумиллиона детей, эта организация также финансирует медицинские, санитарные и социальные услуги, включая продовольственную и денежную помощь. В организации работает около 30 000 сотрудников, большинство из которых являются палестинскими беженцами.
Пожертвование выделено из бюджета гуманитарной помощи МИД Эстонии.
ЕС является крупнейшим спонсором UNRWA, выделяя 400 миллионов евро в год, что составляет почти 40 процентов годового бюджета UNRWA.