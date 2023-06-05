Тянак посыпает голову пеплом: чего-то не хватает

Поначалу эстонцу, выступающему на Ford Puma, удавалось избегать больших проблем, но сохранять темп сильнейших гонщиков он не мог. После девятого спецучастка Тянак был шестым. К сожалению, на этом его серьезное выступление завершилось: при прохождении водной преграды машина получила настолько серьезные повреждения, что продолжить гонку в тот день не удалось.

К воскресенью для прохождения последних четырех спецучастков машина была приведена в порядок.

«С машиной все в порядке. Мы немного поэкспериментируем с настройками для ралли в Кении», — пояснил Тянак после 16-го удачного заезда.

После шести этапов Кубка мира лидером рейтинговой таблицы стал действующий чемпион мира Калле Рованперя. За финном, набравшим 118 очков, следуют Терри Невилл (93), Тянак (85), Элфин Эванс (83), Себастьян Ожье (70) и поднимавшийся на последний трех этапах на подиум Эсапекка Лаппи (67).

Отть Тянак отметил, что уик-энд был трудным.

«Погода осложнила выходные, думаю, что мог бы выступить лучше. Мне было трудно найти скорость. Скорость прохождения гонок на время — это не то, чем я должен был бы заниматься, но сейчас я не слишком близок к тому, что должен был бы делать. Чего-то не хватает. Надеюсь, со временем мы найдем скорость».