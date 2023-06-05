Легендарный футболист Ибрагимович со слезами на глазах объявил о завершении карьеры

«Мне трудно дышать, но всё в порядке. Так много воспоминаний на «Сан-Сиро». Сначала он подарил мне любовь, а потом – счастье. Я благодарю свою семью за терпение. Благодарю свою вторую семью – игроков, тренера, персонал, менеджеров. Наконец, от всего сердца хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом. Но не с вами», - сказал футболист в прощальной речи.