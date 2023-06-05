Легендарный футболист Ибрагимович со слезами на глазах объявил о завершении карьеры

На церемонии прощания с болельщиками после матча между «Миланом» и «Вероной» Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Причиной такого решения стали травмы футболиста, которые мешают играть.
«Мне трудно дышать, но всё в порядке. Так много воспоминаний на «Сан-Сиро». Сначала он подарил мне любовь, а потом – счастье. Я благодарю свою семью за терпение. Благодарю свою вторую семью – игроков, тренера, персонал, менеджеров. Наконец, от всего сердца хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом. Но не с вами», - сказал футболист в прощальной речи.
За итальянский клуб 41-летний Ибрагимович играл с 2020 года.
Нападающий итальянского "Милана" и сборной Швеции по футболу Ибрагимович является самым известным футболистом из Швеции. В настоящее время форвард выступает за итальянский «Милан». В нынешнем сезоне итальянской Серии А Ибрагимович принял участие в четырех матчах, в которых ему удалось забить один мяч. За сборную Швеции нападающий провел 53 матча, в которых забил 30 голов и сделал четыре результативные передачи.