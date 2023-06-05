На месте торфяных разработок вспыхнул пожар: местных жителей попросили закрыть окна и двери

В воскресенье, 4 июня, в 21.45 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Ляхтсе в волости Кийли горит груда пней. По предварительной информации, горела большая груда древесины, высота которой составляла примерно семь метров, и дым распространялся в сторону Кийли. Спасатели, прибывшие на место, сразу приступили к тушению пожара, ограничив распространение огня. Спасательные работы были начаты на трех участках и, по прогнозу, спасательные мероприятия должны были затянуться надолго.

Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом, поскольку существовал риск распространения огня. В 01.13 на торфяных разработках было выявлено шесть очагов возгорания, причиной которых, скорее всего, стали искры. Огонь также распространился в торфяную почву. В 5.22 пожар был взят под контроль. Возгораний на торфяных разработках не обнаружено, дыма и огня не было видно, но местами появлялись испарения. Утром работы по тушению продолжились.

На месте происшествия работают спасательные команды из Ассаку, Кейла, Ласнамяэ, Лиллекюла, Нымме, Пирита, а также спасатели-добровольцы из Саку и Тыдва.

Спасательный департамент просит жителей Кийли держать окна и двери закрытыми, а также выключить вентиляцию. Задымленные места необходимо покинуть и стараться не вдыхать дым, который вреден для здоровья.