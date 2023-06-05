Борис Тух ⟩ Это был не наш поезд

Еврейский папа во французском сюжете

Два начала сталкиваются с первых шагов спектакля: человек в костюме Пьеро, возникает перед закрытым занавесом, промелькнув, исчезает, уступив место дуэту бездомных музыкантов: Отца (Анатолий Белый) и его сына Орфея (Никита Найденов). Орфей играет на скрипке, и нежная тонкая и чувственная музыка Латенаса уводит на миг в мир чего-то романтического, высокого, чтобы тут же свести с небес на землю. У Ануя Отец был персонажем если не совсем второстепенным, то, все же, ведущим только одну линию, мотив, который уходил с авансцены, когда начинался роман Орфея и Эвридики. Здесь Отец едва ли не центр этой маленькой вселенной, он несет в себе горькую, жестокую и совсем не прекрасную правду о жизни, он витийствует, куражится, идеализм сына его бесит, он начинает орать, пускает в ход все средства, не боясь быть жалким, неприятным, но видно, что все это – ради сына; все эти выходки: самоуничижение, преувеличенный и не гнушающийся скабрезными откровениями цинизм, словом всё, что может оттолкнуть, идет в ход, чтобы предостеречь сына – если мальчик не покроется защитной коркой цинизма, жизнь столько раз ударит его фейсом об тейбл, что упаси Всевышний! Белый – и театр «Гешер», конечно – замечательно усваивают (и присваивают) выписанную Ануем характерность французского бродячего музыканта-побирушки, почти клошара, но сохранившего гордость, комически выглядящую, когда Отец рассуждает о роскошной жизни – такой, какой она ему представляется. Преображают ее, наполняют близким содержанием. Герой Белого, конечно, никакой не француз, он местечковый папа, который когда-то понял, что кое-чего достичь можно только через музыку, набивая кровавые мозоли, все же сумел пробиться в жизни, но все потерял, и теперь думает только о том, чтобы его сын стал большим музыкантом и не повторил отцовских ошибок. А так как сына гнетет отцовская опека и мальчик хочет быть самостоятельным, не таким, как папа, отец скандалит, ерничает, пробует быть на жалость, но все это – из любви к сыну, огромной, настоящей любви, которую старый циник боится назвать настоящим именем.