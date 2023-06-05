Проверка нервов на прочность: в Таллинне снова изменится организация дорожного движения

Проходящий с 30 июня по 2 июля XIII Молодежный праздник песни и танца скажется на организации дорожного движения в Таллинне.
Наибольшие изменения произойдут на участке от микрорайона Кассисаба до Пирита-теэ.
В целях обеспечения безопасности участников праздника и зрителей движение в этих зонах будет реорганизовано в течение недели, следует помнить и об изменениях в движении, связанных с дорожными работами в Таллинне.
Сотни регулировщиков дорожного движения Ühisteenused в сотрудничестве с фондом Eesti Laulu- ja Tantsupeo помогут в Таллинне во время праздника перенаправить движение и сделать его безопасным.
«В этом году в Таллинне ожидается большое число участников и зрителей, многие из которых не каждый день приезжают в столицу или даже посещают город впервые в жизни. Вот почему важно обеспечить хорошую праздничную атмосферу и безопасное передвижение как для участников, так и для зрителей», – пояснил руководитель проектов Ühisteenused Яан Вилль, по словам которого в Таллинн на период праздника соберется более 30 000 участников и до 100 000 зрителей.
По словам Вилля, в праздничную неделю необходимо будет считаться как с репетициями, так и с торжественными шествиями, а также прибытием участников на разные площадки, но свою роль играют и значительные изменения в движении, вызванные дорожными работами, которые проходят в Таллинне этим летом.
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что график строительных работ в центре города, а также направления движения общественного транспорта учитывали проведение Праздника песни и танца, а также маршрут торжественного шествия.
«На маршруте шествия мы приступим к строительным работам только после праздника, чтобы обеспечить больше пространства для передвижения участников шествия и зрителей. Во время праздника в направлении Кадриорга будут курсировать трамвайные маршруты 1 и 3, а в направлении Тонди будет направлен временный трамвайный маршрут № 6. Город также принял во внимание траектории движения к тем площадкам, где будут проходить репетиции команд, участвующих в празднике, чтобы обеспечить к ним беспрепятственный доступ. Подробные инструкции по передвижению по городу во время праздника песни готовятся, и мы распространим их в ближайшее время», – сказал Свет.
По словам Вилля, стоит отправиться на праздник на общественном транспорте, пешком или на велосипеде, и при этом четко следовать указаниям временных дорожных знаков и регулировщиков. Также по городу можно быстрее передвигаться на велосипеде, для чего рядом с местами проведения праздника созданы охраняемые велопарковки.
Вилль также обращает внимание на то, что до и после мероприятий, как в основные дни праздника, так и в день торжественного шествия 2 июля, будут большие скопления людей. Поэтому движение будет ограничено до тех пор, пока десятки тысяч пешеходов не соберутся на близлежащих улицах и дорогах в регионе проведения концертов, а также когда массы народа будут возвращаться в центр города в течение пары часов после выступлений.
Подробная информация о крупнейших изменениях дорожного движения, сопровождающих торжества Праздника, вскоре будет доступна на сайте Таллинна www.tallinn.ee, на сайте Ühisteenused www.parkimine.ee, на сайте ЦУ «Праздник песни и танца» www.2023.laulupidu.ee и в соответствующих каналах социальных сетей.