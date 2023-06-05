Проверка нервов на прочность: в Таллинне снова изменится организация дорожного движения

«На маршруте шествия мы приступим к строительным работам только после праздника, чтобы обеспечить больше пространства для передвижения участников шествия и зрителей. Во время праздника в направлении Кадриорга будут курсировать трамвайные маршруты 1 и 3, а в направлении Тонди будет направлен временный трамвайный маршрут № 6. Город также принял во внимание траектории движения к тем площадкам, где будут проходить репетиции команд, участвующих в празднике, чтобы обеспечить к ним беспрепятственный доступ. Подробные инструкции по передвижению по городу во время праздника песни готовятся, и мы распространим их в ближайшее время», – сказал Свет.

По словам Вилля, стоит отправиться на праздник на общественном транспорте, пешком или на велосипеде, и при этом четко следовать указаниям временных дорожных знаков и регулировщиков. Также по городу можно быстрее передвигаться на велосипеде, для чего рядом с местами проведения праздника созданы охраняемые велопарковки.

Вилль также обращает внимание на то, что до и после мероприятий, как в основные дни праздника, так и в день торжественного шествия 2 июля, будут большие скопления людей. Поэтому движение будет ограничено до тех пор, пока десятки тысяч пешеходов не соберутся на близлежащих улицах и дорогах в регионе проведения концертов, а также когда массы народа будут возвращаться в центр города в течение пары часов после выступлений.