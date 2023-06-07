Многие десятилетия Тапаская спецшкола была чем-то, в самом деле напоминающим детскую тюрьму. Здесь даже был карцер, в который сажали провинившихся учеников. В 2014 году в школе произошел бунт с битьем окон, разгромом классов и побегами. Сегодня в школе очень многое изменилось. Как теперь живут подростки, которых направляют в закрытую школу по решению суда? Читайте в репортаже Rus.Postimees о воспитании, режиме дня учеников школы закрытого типа, о применении наказаний, проблемах и перспективах детей на будущее.