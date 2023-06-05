Пожар на Суур-Сыямяэ привел к загрязнению окружающей среды: на ликвидацию уйдут месяцы

По словам руководителя Харьюского бюро Департамента окружающей среды Тармо Техва, с предприятием, владеющим станцией сбора отходов, согласован первоначальный план ликвидации загрязнения окружающей среды. Предприятие уже приступило к работе по устранению загрязнения. «Компания должна ликвидировать причиненный в результате пожара ущерб окружающей среде. Например, она должна очистить канавы, расположенные в непосредственной близости от предприятия, от загрязненной воды для пожаротушения и обеспечить сбор и переработку воды для пожаротушения, которая попала в окружающую среду через ливневую канализацию», - сказал Техва.

Представители предприятия также должны выяснить влияние возникшего загрязнения на грунтовые воды и периодически проводить анализ воды в ливневой канализации польдера Мыйгу. «Департамент окружающей среды хочет, чтобы на заключительном этапе работ нам представили исследование загрязнения, экспертное заключение о масштабе загрязнения с пробами почвы и результаты последующего наблюдения. Работа, безусловно, потребует времени и будет продолжаться и в летние месяцы», - уточнил Техва.

Напомним, что 23 мая в центр тревоги поступило сообщение о возгорании на станции сбора и переработки отходов на улице Суур-Сыямяэ в селе Соодевахе. Пожар был масштабным, из-за чего загрязненная вода для пожаротушения попала в канавы. На данный момент прямой опасности для людей нет.