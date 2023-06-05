«Немощны духом»: местная православная церковь Московского патриархата раскритиковала изменения в законодательстве Эстонии

На внеочередном заседании правительство Эстонии одобрило законопроект о внесении поправок в Закон о семье и другие законы, чтобы установить равенство браков и обеспечить выполнение Закона о совместном проживании. Законопроект передадут на обсуждение в Рийгикогу.

Согласно законопроекту, двое взрослых могут вступить в брак независимо от пола. Также законопроект предусматривает возможность заключить договор о совместном проживании. Кроме того, предусмотрен упрощенный порядок перехода от совместного проживания к браку.

Эстонская православная церковь Московского патриархата выступила против этих изменений. «Церковь всегда стремилась к тому, чтобы ее члены имели верные ориентиры для своей жизни. Она старалась защитить своих членов и через это и все общество от подмены духовно-нравственных ценностей, поскольку все мы друг с другом связаны. Как грех, так и добродетель любого человека имеет влияние на окружающих его людей», - говорится в начале обращения митрополита Евгения.

Он пишет, что христианские нравственные принципы, прописанные в Библии, легли в свое время в основу европейского законодательства, и, как он утверждает, во многом именно это позволило европейским странам последовательно развиваться и иметь относительную стабильность.