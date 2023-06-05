В связи с готовящимися изменениями в Законе о семье глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений отправил обращение к правовой комиссии Рийгикогу. Он категорически выступил против легализации однополых браков: «Мы не должны принять содомский грех как норму».
«Немощны духом»: местная православная церковь Московского патриархата раскритиковала изменения в законодательстве Эстонии
На внеочередном заседании правительство Эстонии одобрило законопроект о внесении поправок в Закон о семье и другие законы, чтобы установить равенство браков и обеспечить выполнение Закона о совместном проживании. Законопроект передадут на обсуждение в Рийгикогу.
Согласно законопроекту, двое взрослых могут вступить в брак независимо от пола. Также законопроект предусматривает возможность заключить договор о совместном проживании. Кроме того, предусмотрен упрощенный порядок перехода от совместного проживания к браку.
Эстонская православная церковь Московского патриархата выступила против этих изменений. «Церковь всегда стремилась к тому, чтобы ее члены имели верные ориентиры для своей жизни. Она старалась защитить своих членов и через это и все общество от подмены духовно-нравственных ценностей, поскольку все мы друг с другом связаны. Как грех, так и добродетель любого человека имеет влияние на окружающих его людей», - говорится в начале обращения митрополита Евгения.
Он пишет, что христианские нравственные принципы, прописанные в Библии, легли в свое время в основу европейского законодательства, и, как он утверждает, во многом именно это позволило европейским странам последовательно развиваться и иметь относительную стабильность.
«А на библейских примерах и на примере некогда великой Римской империи мы видим, как пренебрежение нравственными принципами существования человеческого общества и возведение в норму тех явлений, которые по своей сути являются греховными и противоречащими замыслу Бога о человеке, привели в итоге к деградации общества и падению государств. Об этом нас также многократно предупреждает Священное Писание», - заявляет он.
«Куда бы мы ни обратили свои взоры - на примеры Священного Писания, на высказывания людей Божьих или просто на исторические примеры, везде мы видим призывы к благоразумию и предупреждения от обратного поведения», - продолжает он и ссылается на слова святого праведного Иоанна Кронштадтского (+ 1908), который сетовал: «Грешили наши предки, но грех грехом и называли, а нынешние либералы, согрешая, стараются грех оправдать, будто бы он законное дело».
В своем обращении митрополит Евгений все-таки вспоминает о неприемлемости ненависти, правда, тут же не обходится без определенных «но»: «Относясь ко всем людям по-христиански и помня, что по отношению к человеку всегда нужно исполнять Заповедь любви к ближнему, мы не должны испытывать ненависть к людям, которые "немощны духом", но и не должны принять содомский грех как норму».
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата заявил, что легализация однополых браков может усилить тенденцию среди молодежи к сознательному отказу от рождения детей в обмен на карьеру или жизнь, свободную от семейных обязательств.
«В мире многое меняется. Но изменения не должны быть противоестественными. Каких бы успехов ни достигла наука в репродуктивной области, но рождение человека естественно вследствие единения мужчины и женщины. Это единение, благословенное Богом и акцептированное обществом, и является браком», - говорится в конце обращения.