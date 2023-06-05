Опрос: ожидания жителей Эстонии относительно доходов в пенсионном возрасте далеки от реальности

Исследование, проведенное Luminor в Эстонии, Латвии и Литве, показало, что 10% эстонцев, 12% литовцев и целых 21% латышей хотят выйти на пенсию с более высоким доходом, чем они зарабатывают в настоящее время. 10% эстонцев и латышей и 18% литовцев считают, что 71-80% их текущего дохода достаточно для обеспечения финансовой стабильности на пенсии. Однако целых 39% эстонцев не знают, как оценить свои потребности в доходах по достижении пенсионного возраста.

«К сожалению, ожидания людей в отношении их пенсионного дохода далеки от реальности», – заявил Вахур Мадиссон, управляющий фондом пенсий Luminor. В Эстонии с 1 апреля средняя пенсия увеличилась до 700 евро, а средняя зарплата в первом квартале достигла 1741 евро, то есть средняя пенсия составляет всего 40% от средней зарплаты. Только 5% эстонцев считали эту часть своего текущего дохода достаточной для выхода на пенсию.

Мадиссон отметил, что пенсия, получаемая от государства, не гарантирует пенсионеру такой же уровень жизни, как при получении зарплаты. «Как известно, в долгосрочной перспективе трудоспособное население постоянно сокращается, и мы не можем рассчитывать на быстрый рост государственной пенсии, как раз наоборот», – пояснил Мадиссон.

По словам Мадиссона, каждый должен подумать о дополнительном страховании своей пенсии, будь то третья пенсионная ступень, сбережения или инвестиции в различные активы. «Когда дело доходит до инвестирования, вы должны иметь в виду, что по мере приближения пенсионного возраста разумно перемещать свои активы от более рискованных решений к более консервативным», – добавил он.

Пенсию, составляющую 71-80% от текущего дохода, в качестве достаточной чаще всего называли в опросе лица с более высоким уровнем образования и заработной платой. В то же время те респонденты, которые в настоящее время зарабатывают менее 1000 евро, чаще других говорили, что им потребуется более высокий доход на пенсии. С другой стороны, люди, которые в настоящее время зарабатывают более 1000 евро, чаще остальных отвечали, что на пенсии им достаточно дохода в размере 91-100% от их текущего дохода.