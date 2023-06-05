Яд, который российские СМИ мелкими дозами впрыскивали в головы «российских соотечественников», уже проделал свою работу. Здесь я хочу заметить, что в Эстонии долгое время на это почти не обращали внимания, поскольку были заняты выписыванием Языковым департаментом штрафов и предписаний. Русских продолжают немного побаиваться, не замечать, русским не доверяют. И мы это очень хорошо чувствуем. Выходом из нашей ситуации я вижу проведение нечто вроде республиканского форума русскоязычных жителей страны, в котором должны принять участие представители власти. Власть должна обозначить свои ожидания, а русскоязычные жители – свои, пишет публицист Игорь Калакаускас.
Игорь Калакаускас ⟩ А нормально поговорить с русскими не пробовали?
Помнится, лет 25 назад, когда стало понятно, что несмотря все принятые эстонским государством меры по созданию максимально некомфортных условий для русскоязычного населения страны, принудить к выезду иноязычных жителей не удастся, была проведена расширенная конференция. Сквозной темой представительного форума был обозначен вопрос, который звучал приблизительно так: «Что нам делать с русскими?»
Не помню всех деталей события многолетней давности. Не уверен, что участники конференции сумели найти ответ на главный вопрос. Но на календаре уже 2023 год, а ясного ответа на этот вопрос как не было, так и не предвидится. Лично у меня есть свое объяснение и, если кому интересно, то может с ним ознакомиться.
Нет смысла особенно глубоко погружаться в историю вопроса о причинах переселения нескольких десятков тысяч русскоязычных жителей Советского Союза в ЭССР. Времена были суровые, огромная страна «победившего социализма» предпринимала усилия по формированию общности, которую незамысловато обозначила как «советский народ». На такие мелочи, как сохранение национальной культуры и уж тем более национального языка, мало кто обращал внимание. Смешивались в нашей республике два этноса неохотно, большинство пыталось ограничить круг своего общения представителями своей культурно-языковой группы.
На протяжении нескольких десятилетий две самые многочисленные общины жили в параллельных мирах и до определенного момента это всех устраивало. Вся интеграционная программа, которая поддерживалась в основном из европейских фондов, была выстроена на пропагандировании изучения эстонского языка и не ставила целью реальное объединение общин.
Несмотря на широко распространенную в русских школах методику языкового погружения, никто в Эстонии не стал на государственном уровне заморачиваться на создании учебных пособий и методик. Выходили отдельные учебники, но государственного подхода не было. У нас почему-то принято считать, что если на уроках в «русском» классе звучит эстонский язык, то это по умолчанию помогает ученикам его усвоить. Мои коллеги, уверен, поймут, о чем я, а остальным навязывать сложный процесс рефлексии не буду. В конце концов, если кому-то нравится тешить себя иллюзиями, то было бы крайне негуманно отвлекать его от этого приятного занятия.
Всякий раз, когда разгорается очередная дискуссия на тему, как выстраивать отношения с русской общиной Эстонии, на горизонте появляются эксперты, у которых есть простые и понятные рецепты. На первый взгляд, их рассуждения логичны и предложения конструктивны и взвешены. Но, как правило, такого рода экспертами не принимается во внимание простая мысль, что речь идет о живых людях, со сложившимся мировоззрением, со своими ценностными установками и родственными связями. Одним махом разрубить этот гордиев узел не удастся – рано или поздно, в той или иной форме придется договариваться и на условиях взаимного уважения.
Навязать свои ценности, игнорируя ценности «воспитуемого» (я на самом деле так и не смог выбрать подходящее определение для русскоязычных жителей страны – как можно было бы их обозначить, если смотреть с точки зрения эстонского государства) – невозможно, какими бы ошибочными эти ценности нам не казались.
На фоне всего вышесказанного отдельной темой можно выделить день 9 мая, который в своем официальном календаре наш восточный сосед обозначает исключительно, как «День Великой Победы». В принципе, лично мне все более-менее в этом вопросе понятно. За последние двадцать лет стараниями Кремля этот особенный день был окончательно опошлен и превращен в пародию на день памяти об имперском величии.
Если во времена перестройки были предприняты робкие попытки переосмыслить события 1939-45 гг., постараться объективно взглянуть на европейскую историю этого периода и увидеть в них реальную драму миллионов людей, втянутых в конфликт, масштабы которого человечество еще не знало, то с приходом к власти Путина трактовка Второй мировой войны была сведена к примитиву. Собственно, к примитиву сейчас в России сводится практически все, поскольку у власти остались, в основном, невзрачные приспособленцы, готовые выполнять и поддерживать самые безумные идеи вождя.
К слову сказать, мне, как учителю истории, было не очень понятно, как удалось нацистам в 30-х годах прошлого столетия обработать своей человеконенавистнической пропагандой миллионы немцев. Ведь среди них было немало образованных, воспитанных на образцах мировой культуры. Теперь, когда я вижу, как реагируют на российскую агрессию в Украине обычные россияне, понимаю, что для этого совсем не нужны гигантские усилия. Достаточно выстроить соответствующим образом основные информационные каналы и включить их в режиме нон-стоп.
Возвращаясь к дню 9 мая, хочу заметить, что определенную лепту в раскручивание темы продолжают вносить и эстонские СМИ. Ежегодно накануне знаменательной даты появляются статьи, авторы которых либо выражают нервную озабоченность в связи с возможными провокациями возле «бронзового солдата», либо настойчиво напоминают о правилах публичного празднования, либо проводят социальный опрос по поводу значимости очередной годовщины.
9 мая с утра фоторепортеры большинства медиаагентств отправляются на Воинское кладбище, чтобы лично засвидетельствовать все происходящее там. Иными словами, обывателям не дают забыть о событии, подогревая интерес совершенно искусственно. Лично я уверен, что резонанс сойдет к нулевым значениям, если СМИ просто перестанут об этом писать.
В качестве примера можно привести состоявшийся недавно праздник «Славянский венок», организаторы которого постарались максимально дистанцироваться от политики и от России. Задачу эту они выполнили настолько блестяще, что местные медиаканалы фактически проигнорировали весьма масштабное культурное событие, не сочтя нужным дать хотя бы развернутый комментарий. Усилия руководителей немалого числа творческих коллективов остались никем незамеченными.
Я не уверен, что именно такой подход можно считать разумным. Впрочем, не замечать усилия местных русских по формированию позитивного отношения эстонского государства к представителям этой группы уже давно стало «доброй традицией». Здесь самое время упомянуть о деятельности русских школ, которые пытаются выжить и сохранить разумное, доброе и вечное, но следуя своему же обещанию, я предпочту коснуться других аспектов.
Празднование Дня победы в той форме и в той тональности, которые столь настойчиво навязываются Кремлем, в ближайшее время неизбежно сойдет на нет как в самой России, так и в тех странах, где численность русскоязычных жителей позволяет проводить «бессмертные полки» и флэшмобы с георгиевской ленточкой. Запреты на проведение подобных акций не подорвут веры значительной части названной социальной группы в «сакральность Победы». Здесь нужно некоторое время для переосмысления. Развязанная Москвой война в Украине заметно ускорит этот процесс, но только крушение путинской системы управления и официальное признание факта военных преступлений, совершенных российской армией в Украине, может заставить русскоязычных жителей страны осознать, наконец, что произошло.
Яд, который российские СМИ мелкими дозами впрыскивали в головы «российских соотечественников», уже проделал свою работу. Здесь я хочу заметить, что в Эстонии долгое время на это почти не обращали внимания, поскольку были заняты выписыванием Языковым департаментом штрафов и предписаний. Русских продолжают немного побаиваться, не замечать, русским не доверяют. И мы это очень хорошо чувствуем. Но я не собираюсь раздавать советы тем, кто на словах сильно озабочен тем фактом, что немалое число проживающих в Эстонии русских не чувствует себя полноценной частью эстонского общества. Дело тут не только в знании эстонского языка – все гораздо сложнее, глубже и запутаннее.
Простой пример. В России уже несколько десятков тысяч человек мобилизовано на войну, некоторые из них погибли. Если для эстонцев это просто некий факт, который мало кого из них задевает лично, то для русскоязычных жителей Эстонии это зачастую их родственники, близкие, с которыми они поддерживали связь. Для них это конкретные люди, и радоваться их смерти они не могут по понятным причинам – независимо от того, как они для себя объясняют эту войну.
Выходом из нашей ситуации я вижу проведение нечто вроде республиканского форума русскоязычных жителей страны, в котором должны принять участие представители власти. Власть должна обозначить свои ожидания, а русскоязычные жители – свои. Уверен, что серьезных разногласий не возникнет, останутся лишь вопросы, ответ на которые стороны видят по-разному. Смысл в том, чтобы отказаться от навязывания тех или иных решений, выработать стратегию хотя бы на десять лет вперед. По крайней мере, именно в умении выстроить общественный диалог и проявляется демократическое общество.