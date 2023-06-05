Игорь Калакаускас ⟩ А нормально поговорить с русскими не пробовали?

Несмотря на широко распространенную в русских школах методику языкового погружения, никто в Эстонии не стал на государственном уровне заморачиваться на создании учебных пособий и методик. Выходили отдельные учебники, но государственного подхода не было. У нас почему-то принято считать, что если на уроках в «русском» классе звучит эстонский язык, то это по умолчанию помогает ученикам его усвоить. Мои коллеги, уверен, поймут, о чем я, а остальным навязывать сложный процесс рефлексии не буду. В конце концов, если кому-то нравится тешить себя иллюзиями, то было бы крайне негуманно отвлекать его от этого приятного занятия.

Всякий раз, когда разгорается очередная дискуссия на тему, как выстраивать отношения с русской общиной Эстонии, на горизонте появляются эксперты, у которых есть простые и понятные рецепты. На первый взгляд, их рассуждения логичны и предложения конструктивны и взвешены. Но, как правило, такого рода экспертами не принимается во внимание простая мысль, что речь идет о живых людях, со сложившимся мировоззрением, со своими ценностными установками и родственными связями. Одним махом разрубить этот гордиев узел не удастся – рано или поздно, в той или иной форме придется договариваться и на условиях взаимного уважения.