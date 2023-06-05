Право на жизнь: активисты требуют дать природе официальный юридический статус

Представьте себе судебное заседание, где истцом выступает не человек, а река, озеро или гора. Участники становящегося все более популярным по всему континенту движения защитников природы считают, что предоставление основных юридических прав природе может помочь защитить ее от таких угроз, как вырубка лесов, потеря биоразнообразия, загрязнение химикатами и изменение климата.

«Обычно думаем о природе как об "объекте", который "служит нам": как о бассейне или парке», - говорит юрист Эдуардо Салазар, участвовавший в успешном процессе по предоставлению юридических прав Мар Менор - большой лагуне на юго-востоке Испании, загрязненную из-за чрезмерного использования азотных удобрений близлежащими фермерами.

По его словам, предоставление экосистеме правового статуса «на том же уровне», что и людям, может помочь изменить отношение общества к природе и предоставить ей новые важные меры защиты.

В прошлом году лагуна стала первой экосистемой на континенте, получившей статус, сравнимый с статусом человека, после кампании, поддержанной более чем 600 000 человек. Сейчас активисты пытаются применить такую модель и в других местах.

Стать голосом природы

Так называемое движение за права природы, зародившееся в США около 50 лет назад, в последние годы набирает обороты благодаря растущему вниманию к важности охраны природы в рамках борьбы с изменением климата и утратой биоразнообразия.