Право на жизнь: активисты требуют дать природе официальный юридический статус

Набирающее обороты движение утверждает, что предоставление основных прав экосистемам может помочь спасти их, пишет издание Politico.
Представьте себе судебное заседание, где истцом выступает не человек, а река, озеро или гора. Участники становящегося все более популярным по всему континенту движения защитников природы считают, что предоставление основных юридических прав природе может помочь защитить ее от таких угроз, как вырубка лесов, потеря биоразнообразия, загрязнение химикатами и изменение климата.
«Обычно думаем о природе как об "объекте", который "служит нам": как о бассейне или парке», - говорит юрист Эдуардо Салазар, участвовавший в успешном процессе по предоставлению юридических прав Мар Менор - большой лагуне на юго-востоке Испании, загрязненную из-за чрезмерного использования азотных удобрений близлежащими фермерами.
По его словам, предоставление экосистеме правового статуса «на том же уровне», что и людям, может помочь изменить отношение общества к природе и предоставить ей новые важные меры защиты.
В прошлом году лагуна стала первой экосистемой на континенте, получившей статус, сравнимый с статусом человека, после кампании, поддержанной более чем 600 000 человек. Сейчас активисты пытаются применить такую модель и в других местах.
Стать голосом природы
Так называемое движение за права природы, зародившееся в США около 50 лет назад, в последние годы набирает обороты благодаря растущему вниманию к важности охраны природы в рамках борьбы с изменением климата и утратой биоразнообразия.
Все большее число стран, включая Уганду, Эквадор и Новую Зеландию, принимают законы, предоставляющие экосистемам юридические права, а в Индии и Колумбии постановлением суда признали такие права и подчеркнули обязанность правительства защищать их. Только в прошлом месяце Панама предоставила права морским черепахам в попытке защитить их от загрязнения и браконьерства.
В Европе участники кампании надеются использовать результаты движения «Мар Менор»: например, гражданские инициативы настаивают на аналогичном признании Северного моря в Нидерландах и реки Луары во Франции.
В основе движения лежит призыв к фундаментальному переосмыслению того, как люди относятся к экосистемам и понимают их. Но в более конкретном плане участники кампании также подчеркивают важность обеспечения того, чтобы экосистемы могли быть представлены в суде.
В Новой Зеландии присвоение реке Уангануи статуса юридического лица рассматривалось как ключевой шаг к тому, чтобы коренная община маори, проживающая в ее окрестностях, получила больше права голоса в вопросах здоровья экосистемы.
Испанский закон, дающий лагуне Мар Менор право «существовать как экосистема и развиваться естественным образом», гарантирует, что она будет представлена группой смотрителей, состоящей из ученых, местных политиков и граждан.
Вдохновленное примером Испании, движение за реку Одра в прошлом месяце опубликовало законопроект о защите экосистемы, который предусматривает создание комитета из 15 человек, представляющего реку. Трое будут назначены государством, четверо - муниципалитетами и восемь - НКО; комитет будет консультировать группа из 10 ученых.
Практическое воздействие
Критики утверждают, что такое представительство в значительной степени имеет лишь символическое значение, и сомневаются, что оно может многое сделать для защиты и восстановления экосистем.
По словам профессора права в Университете Вирджинии, специализирующегося, в частности, на экологическом праве, Майкла Ливермора, создание комитетов, представляющих экосистему, дает «власть конкретным людям» принимать решения о том, что отвечает или не отвечает ее интересам.
Но нет никакой гарантии, что они примут правильное решение, или что к нему прислушаются: «Я думаю, что отчасти проблема с юридическим правом заключается в том, что вы все равно столкнетесь с такими вопросами, как, например, что лучше для экосистемы? И кто будет принимать это решение?».
Например, в Эквадоре экологические активисты оспорили крупномасштабный горнодобывающий проект, расположенный в одном из самых богатых биоразнообразием районов планеты, заявив, что он нарушает права природы. Однако суд вынес решение против них, утверждая, что интересы правительства по эксплуатации ресурса были достаточно важны, чтобы превалировать над аргументом о правах природы.
Придание экосистемам правового статуса также не гарантирует защиту: например, предоставление индийской реке Ганг статуса юридического лица в 2017 году не предотвратило ухудшения ее состояния.
Ливермор утверждает, что существуют более эффективные альтернативы защите природы, такие как сохранение права людей на создание организаций, обеспечение защиты экологических организаций или улучшение процессов принятия решений, чтобы дать больше власти коренным сообществам.