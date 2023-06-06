Мнение ⟩ Паралич нарвской власти: отправят ли мэра Райк в отставку – не главный вопрос

Реформист Вадим Орлов, глава фракции Narva Tulevik, созданной более полутора лет назад депутатами, избранными в составе «Списка Катри Райк», и превратившейся к настоящему времени скорее в антимэрскую, говорит, что противники Райк уже составляют в горсобрании большинство. Затягивание включения вопроса о недоверии в повестку дня он объясняет тем, что нужно сначала определиться с кандидатурой нового мэра.

В то же время оппоненты Орлова, ставшего лидером движения «против Райк», скептически относятся к его заверениям, сообщая, что тот продолжает работу по привлечению новых сторонников во фракции Kesk, Narva Heaks, в среде внефракционных депутатов, и тут все у него складывается не очень удачно.

С другой стороны, найти в чем-то недовольных мэром членов горсобрания, даже среди тех, кто сохраняет ей верность, несложно. Дело не только в личных обидах, которых хватает. Выступая против мэра, во многих случаях можно опираться на поддержку населения.

На последних выборах Катри Райк показала феноменальный результат, набрав больше голосов, чем кто-либо за новейшую историю Нарвы, что сослужило ей и плохую службу. Как олицетворению нарвской власти, власти в широком смысле слова ей предъявляют претензии не только за ее личные ошибки, но и вообще за все негативное, что происходит в городе.