Мнение ⟩ Паралич нарвской власти: отправят ли мэра Райк в отставку – не главный вопрос

Вероятность того, что мэру Нарвы Катри Райк в ближайшее время выразят недоверие, очень трудно - а скорее невозможно - оценить. Или можно, как в известном анекдоте, сказать, что она составляет 50 на 50: мэра могут отправить в отставку, а могут и не отправить, пишет журналист Роман Викулов.
Реформист Вадим Орлов, глава фракции Narva Tulevik, созданной более полутора лет назад депутатами, избранными в составе «Списка Катри Райк», и превратившейся к настоящему времени скорее в антимэрскую, говорит, что противники Райк уже составляют в горсобрании большинство. Затягивание включения вопроса о недоверии в повестку дня он объясняет тем, что нужно сначала определиться с кандидатурой нового мэра.
В то же время оппоненты Орлова, ставшего лидером движения «против Райк», скептически относятся к его заверениям, сообщая, что тот продолжает работу по привлечению новых сторонников во фракции Kesk, Narva Heaks, в среде внефракционных депутатов, и тут все у него складывается не очень удачно.
С другой стороны, найти в чем-то недовольных мэром членов горсобрания, даже среди тех, кто сохраняет ей верность, несложно. Дело не только в личных обидах, которых хватает. Выступая против мэра, во многих случаях можно опираться на поддержку населения.
На последних выборах Катри Райк показала феноменальный результат, набрав больше голосов, чем кто-либо за новейшую историю Нарвы, что сослужило ей и плохую службу. Как олицетворению нарвской власти, власти в широком смысле слова ей предъявляют претензии не только за ее личные ошибки, но и вообще за все негативное, что происходит в городе.
В том, что с нарвскими советскими военными памятниками все случилось как случилось, очень многие нарвитяне и их избранники видят значительную долю вины Райк, хотя это была государственная спецоперация, а возможности оставить в Нарве тот же танк были умозрительны.
С другой стороны, например, обнародованный на днях план закрытия двух нарвских школ считают даже не просчетом мэра, а одним из шагов в рамках якобы существующего государственного плана по обезлюдиванию Нарвы и дальнейшему переселению в нее настоящих эстонцев из других регионов ЭР. В том, что такова настоящая миссия «присланной» в город эстонки Райк, уверены не только какие-то отдельные маргиналы: это популярная точка зрения, базу для которой отдельные нарвские политики старательно формировали четверть века.
Мэр говорит, что прошлая нарвская власть в своих интересах долгое время игнорировала реальные негативные демографические тенденции, решительное снижение рождаемости год от года, а потому сейчас приходится радикально перестраивать систему образования. Но нарвитян убедить в целесообразности закрытия школ и детсадов сложно. Таблицы и графики работают плохо.
Непросто всем объяснить и то, что требования к уровню владения государственным языком директоров школ и детских садов, преподавателей в рамках перехода на эстонский язык обучения установлены государством и нарвские руководители ни смягчить их, ни отложить срок их выполнения не могут.
Катри Райк не устраивает многих депутатов и своей чрезвычайной инициативностью и самостоятельностью: народные избранники заинтересованы в более управляемом мэре. Впрочем, этот конфликт заложен в самом принципе сосуществования законодательной и исполнительной власти.
Можно назвать еще много частных и общих претензий к Райк, но другое дело, что сама по себе дееспособность городского собрания не то чтобы поставлена под сомнения – власть просто парализована. В нынешней ситуации отсутствия правящего большинства депутаты не могут решить ни вопрос об очередном дополнительном бюджете, ни установить новый размер пособия по рождению ребенка.
Готовые к дальнейшей работе с мэром Райк члены горсобрания не могут пока без ее помощи создать объединяющую их новую фракцию. Ждут именно от мэра того, что она договорится со всеми имеющимися и потенциальными ее сторонниками, станет активной точкой сборки внутри законодательной власти, что, конечно, ненормально. Возможно, новая фракция все же появится (некоторая работа ведется), но сколько она объединит депутатов, кто станет ее лидером, пока неизвестно.
Политического опыта не хватает не только вчерашним оппозиционерам и тем, кто оказался в горсобрании впервые. Десятилетиями в Нарвском городском собрании не было нормальной политической борьбы, примерно на равных, которая могла закончиться сменой власти. Центристы монопольно управляли городом, третируя чумной барак оппозиции, игнорируя все ее инициативы. Даже когда в прошлом составе горсобрания фракция Kesk, ко всеобщему удивлению, пошла на коалицию с оппозиционной Meie Narva, а Райк впервые стала мэром, это была инициатива не местных центристов, а республиканского руководства Центристской партии. Та коалиция в итоге развалилась.
Каким будет новое большинство, неясно. Если оно все-таки сформируется на голосовании по выражению недоверия Катри Райк, далеко не факт, что сохранит жизнеспособность при обсуждении других вопросов.
Очень вероятно, что до осени турбулентность в нарвской власти сохранится, а в худшем случае неустойчивость будет ее главным свойством до следующих выборов, что, конечно, на пользу городу не пойдет. Многие депутаты устали от политических разборок и ждут, кто будет брать верх. Ждать пока остается и горожанам.