Туули Томингас завоевала титул чемпионки Эстонии в неожиданной дисциплине

На чемпионате Эстонии по беговому диск-гольфу титул чемпиона среди мужчин завоевал Олави Алласе, а среди женщин Туули Томингас.
На соревнованиях, которые проходили в Тарту, спортсмены должны были преодолеть пять километровых кругов, после которых нужно было совершить и пять бросков диска. Промах означал дополнительный 75-метровый штрафной круг.
Среди мужчин впечатляющее выступление показал бегун Алласе, который выиграл титул чемпиона, несмотря на десять штрафных кругов. Серебро у чемпиона прошлого года – лыжника Мартина Химма, бронзовая медаль у легкоатлета Карела-Сандера Клюзина.
В женском зачете золото у дебютантки Туули Томингас, которая промахнулась в девяти бросках. На втором месте Кристи Хелекиви, бронзовая медаль у Ингрид Кийск.