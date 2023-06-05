Туули Томингас завоевала титул чемпионки Эстонии в неожиданной дисциплине

На соревнованиях, которые проходили в Тарту, спортсмены должны были преодолеть пять километровых кругов, после которых нужно было совершить и пять бросков диска. Промах означал дополнительный 75-метровый штрафной круг.

Среди мужчин впечатляющее выступление показал бегун Алласе, который выиграл титул чемпиона, несмотря на десять штрафных кругов. Серебро у чемпиона прошлого года – лыжника Мартина Химма, бронзовая медаль у легкоатлета Карела-Сандера Клюзина.