Tallink продолжит прибыльный бизнес по размещению на Silja Europa, судно не вернется на маршрут

Недавно Tallink Group подписала новый договор, согласно которому принадлежащее компании судно Silja Europa продолжит оказывать услуги по размещению беженцев в Нидерландах как минимум до конца этого года. Судно Silja Europa предоставляет временное жилье для лиц, ищущих убежище, в Нидерландах с августа прошлого года.

Заключение договора означает, что Silja Europa не вернется на маршрут Таллинн-Хельсинки этим летом, как планировалось изначально. Судно останется в Нидерландах как минимум до конца 2023 года, а более подробная информация о том, когда судно вернется в Балтийское море, появится осенью этого года.

Продажа билетов на Silja Europa не будет возобновлена до тех пор, пока не станет ясно, когда судно вернется на маршрут, сообщили в Tallink. С клиентами, забронировавшими билеты на Silja Europa на рейс 2023 года, уже связались и предложили альтернативные решения.

Прибыльный бизнес

Пааво Ныгене, председатель правления Tallink, сказал, что предложение размещения на борту оказалось очень успешным. Украинские беженцы были размещены на судах Tallink в Эстонии и Шотландии, а два судна были зафрахтованы в Нидерландах для других просителей убежища.

«Шесть линий были зафрахтованы, четыре судна обслуживают клиентов по размещению, и это помогло нам справиться с кризисным сезоном гораздо эффективнее, чем работа на регулярных маршрутах», - отметил Ныгене.

В июне заканчивается контракт с таллиннским приютом для беженцев Isabelle. С 1 июля Tallink Isabelle будет зафрахтован канадцами.