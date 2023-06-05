Фото ⟩ Тяжелое ДТП: лесовоз столкнулся с фургоном

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ану Вильманн подтвердила, что сегодня в 9.28 в Центр тревоги поступило сообщение, что на дороге Тюри-Аркма в поселке Сяревере произошло ДТП, в результате которого повреждена боковая сторона Citroen Berlingo с водительской стороны. Автомобиль двигался в сторону Аркма.

Каким именно образом была повреждена одна сторона Citroen, будет установлено в ходе производства.

Водитель был трезв и у него есть водительские права, скорая помощь доставила его в больницу для проверки состояния здоровья.

Только в субботу, 3 июня, в девять часов утра на шоссе Таллинн-Тарту, на границе Ярвамаа и Йыгевамаа, произошло ДТП.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар подтвердила, что в 09.15 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Ярвамаа на 109-м километре Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.

По предварительным данным, водитель фургона Volkswagen, следовавший со стороны Таллинна в Тарту, заснул за рулем, в результате чего потерял управление над автомобилем, в результате чего машина вылетела с дороги и приземлилась на крышу. В момент аварии водитель находился в машине один.