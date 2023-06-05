РТА: копченое мясо может содержать канцерогенные соединения

Сейчас начался сезон копчения и гриля, и неосторожность и незнание могут повлиять на здоровье потребителей. По словам Кайзы Оргусаар, главного специалиста продовольственного отдела PTA, прошлогодние образцы копченого мяса и рыбы показывают, что копченые продукты могут содержать повышенное количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

«В прошлом году было проанализировано в общей сложности 40 мясных и 32 рыбных продукта, которые были взяты с различных ярмарок и продуктовых магазинов по всей Эстонии. Было установлено, что предел содержания ПАУ превышен в 17 мясных и двух рыбных продуктах, то есть 43 процента мясных продуктов не соответствовали требованиям», - сказала Оргусаар. Во всех случаях превышения нормы производство и продажа продуктов, копченных в соответствующей коптильной печи, были приостановлены до получения удовлетворительной повторной пробы.

Поскольку ПАУ образуются в результате неполного сгорания органических материалов, например древесины, и оседают на поверхности продуктов питания, это является одним из источников риска, поскольку было доказано, что регулярное воздействие ПАУ вызывает рак.

Для ПАУ существует предел, который не должен быть превышен. «В прошлом году максимальное количество четырех соединений ПАУ, обнаруженных в копченом мясе, составила 569,7 мкг/кг, что в 47,5 раз превышает допустимые 12 мкг/кг. Среднее количество четырех соединений ПАУ было в 10,7 раза выше допустимого», - сказала Оргусаар.

Пробы ПАУ следует брать не реже одного раза в год в рамках плана самоконтроля, например, перед началом сезона.