Эксперт предупреждает: Euribor еще не достиг своего пика

В передаче Terevisioon на канале ETV Оя пояснил, что шестимесячный Euribor, который является основной ставкой для большинства жилищных кредитов и лизинга, составляет 3,7%, и, учитывая ожидания рынков, он, вероятно, останется на этом уровне, при этом пик будет немного выше.

«В то же время, если вернуться в прошлое, прогнозы не были точными – процентные ставки поднимались и падали больше, чем предполагалось в прогнозах», – констатировал Оя, добавив, что для сдерживания быстрой инфляции следовало поднять процентные ставки существенно выше, поскольку ставки в размере 4% исторически являются нормальным уровнем.