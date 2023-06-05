Впервые в Таллиннне! Совсем скоро состоится грандиозный фестиваль уличного спорта Ghetto Games

15 июля, в субботу, в Таллинне состоится фестиваль уличного спорта и культуры Ghetto Games. С 12:00 до 20:00 на территории Морского музея Эстонии будут проходить соревнования и шоу по нескольким дисциплинам.
Регистрация участников начинается за 3 недели до мероприятия на сайте www.ghettogames.com. Вход для зрителей бесплатный.
Ghetto Games посетят столицу Эстонии впервые и уже приготовлена большая фестивальная программа, где помимо традиционных соревнований по уличному футболу 3 на 3 Ghetto Football и уличному баскетболу 3 на 3 Ghetto Basket, также пройдут соревнования по флорболу 3 на 3 Ghetto Floorball, бойцовский турнир Ghetto Fight, соревнования по уличным танцам Ghetto Dance и чемпионат по уличной гимнастике.
Программа Ghetto Football начнётся с игр в подгруппах U12, U14, U16, U16 Lady, Lady, U19, Open и Prо. После чего начнётся турнир Panna 1v1. Цель игры – играя 1 на 1, выбить мяч у соперника между ног или забить как можно больше голов.
Соревнования Ghetto Basket пройдут в рамках этапа Балтийской лиги по баскетболу 3х3 в шести различных группах, где команды будут бороться не только за призовые места, но и за очки в рейтинге Ghetto Basket и рейтинговые очки FIBA 3x3. Лучшие команды поедут на финал в латвийский город Вентспилс, где будет разыграна поездка на турнир по баскетболу 3х3 Laussane Masters FIBA.
Участники этапов Балтийской лиги разделены на шесть возрастных групп – U13, U15, U17, Lady, Amateurs и Pro. Зарегистрироваться на участие может любой желающий, независимо от возраста и опыта. Напомним, что латвийские выходцы турниров Ghetto Basket стали обладателями первого золота по баскетболу 3 на 3 в истории Олимпийских игр.
В программе Ghetto Dance любой желающий сможет показать свои таланты, выступая перед публикой и жюри. В этом году Ghetto Dance пройдет в трёх танцевальных направлениях - Hip-hop, Break Dance и Dance hall. Танцоры будут выступать и соревноваться в формате батла один на один.
В международную программу Ghetto Fight входит проведение восьми боев и конкурсы для зрителей. Сильнейшие прибалтийские бойцы будут бороться за чемпионский титул Ghetto Fight в различных весовых категориях.
В течение всего дня для зрителей и участников будет проводиться развлекательная шоу-программа,конкурсы для зрителей и другие развлекательные мероприятия в сопровождении диджея. Проект реализован при поддержке города Таллинна.
Ghetto Games в настоящее время является одним из крупнейших молодежных уличных спортивных и культурных движений в Латвии и Восточной Европе, которое ежегодно собирает более 10 000 участников и 300 000 подписчиков в средствах массовой информации и социальных сетях. Подробная информация о фестивале находится на официальном сайте Ghetto Games www.ghetto.lv и www.ghettogames.com