Впервые в Таллиннне! Совсем скоро состоится грандиозный фестиваль уличного спорта Ghetto Games

Регистрация участников начинается за 3 недели до мероприятия на сайте www.ghettogames.com. Вход для зрителей бесплатный.

Ghetto Games посетят столицу Эстонии впервые и уже приготовлена большая фестивальная программа, где помимо традиционных соревнований по уличному футболу 3 на 3 Ghetto Football и уличному баскетболу 3 на 3 Ghetto Basket, также пройдут соревнования по флорболу 3 на 3 Ghetto Floorball, бойцовский турнир Ghetto Fight, соревнования по уличным танцам Ghetto Dance и чемпионат по уличной гимнастике.

Программа Ghetto Football начнётся с игр в подгруппах U12, U14, U16, U16 Lady, Lady, U19, Open и Prо. После чего начнётся турнир Panna 1v1. Цель игры – играя 1 на 1, выбить мяч у соперника между ног или забить как можно больше голов.

Соревнования Ghetto Basket пройдут в рамках этапа Балтийской лиги по баскетболу 3х3 в шести различных группах, где команды будут бороться не только за призовые места, но и за очки в рейтинге Ghetto Basket и рейтинговые очки FIBA 3x3. Лучшие команды поедут на финал в латвийский город Вентспилс, где будет разыграна поездка на турнир по баскетболу 3х3 Laussane Masters FIBA.