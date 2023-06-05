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Фото ⟩ Промышленное здание горело открытым пламенем

rus.postimees.ee
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Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня утром в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре у дороги Вяэтса в волости Тюри, Ярвамаа.

Марек Кийк, руководитель по коммуникациям Спасательного департамента, сообщил, что спасатели получили вызов в 10:13 в деревню Тюри-Аллику волости Тюри, где загорелось L-образное здание предприятия по производству мебели (около 350 квадратных метров).

«Основной пожар потушен, но работы по тушению еще продолжаются, - сказал Кийк. - К сожалению, большая часть внутренних помещений здания была уничтожена, включая деревообрабатывающее оборудование и другую технику. Спасатели предотвратили распространение огня на жилой дом в пяти метрах от него и еще на пару других зданий».

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