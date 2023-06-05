Не опять, а снова ⟩ Строительство трамвайной линии вводит новые ограничения движения

Строительство трамвайной линии в Ванасадам приведет к изменениям в организации движения до середины сентября в районе перекрестка улиц Курси и Пыхья пуйестеэ.
Со вторника, 6 июня, участок улицы Курси перед зданием Creative Hub будет закрыт для движения, а с 26 июня будет закрыт и перекресток улиц Пыхья пуйестеэ и Курси.
В ходе работ в районе пересечения улиц Курси и Пыхья-пуйестеэ будут перенесены подземные коммуникации в связи со строительством трамвайной линии в Ванасадам.
На время закрытия движение будет перенаправлено, в организации общественного транспорта ничего не изменится. Во время строительных работ участникам дорожного движения рекомендуется по возможности избегать движения в центре города.
На сайте трамвайной линии в Ванасадам tallinn.ee/vanasadamatramm пользователи общественного транспорта могут получить подробный обзор изменения маршрутов всех автобусных маршрутов, а водители - информацию об организации дорожного движения со схемами изменения маршрутов.