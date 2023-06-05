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Не опять, а снова ⟩ Строительство трамвайной линии вводит новые ограничения движения

Уве Гнадентайх
, журналист
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Изменения в дорожном движении с 6 июня.
Изменения в дорожном движении с 6 июня. Фото: Tallinna linnavalitsus

Строительство трамвайной линии в Ванасадам приведет к изменениям в организации движения до середины сентября в районе перекрестка улиц Курси и Пыхья пуйестеэ.

Со вторника, 6 июня, участок улицы Курси перед зданием Creative Hub будет закрыт для движения, а с 26 июня будет закрыт и перекресток улиц Пыхья пуйестеэ и Курси.

В ходе работ в районе пересечения улиц Курси и Пыхья-пуйестеэ будут перенесены подземные коммуникации в связи со строительством трамвайной линии в Ванасадам.

Изменения в дорожном движении с 26 июня.
Изменения в дорожном движении с 26 июня. Фото: Tallinna linnavalitsus

На время закрытия движение будет перенаправлено, в организации общественного транспорта ничего не изменится. Во время строительных работ участникам дорожного движения рекомендуется по возможности избегать движения в центре города.

На сайте трамвайной линии в Ванасадам tallinn.ee/vanasadamatramm пользователи общественного транспорта могут получить подробный обзор изменения маршрутов всех автобусных маршрутов, а водители - информацию об организации дорожного движения со схемами изменения маршрутов.

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