Не опять, а снова ⟩ Строительство трамвайной линии вводит новые ограничения движения

Со вторника, 6 июня, участок улицы Курси перед зданием Creative Hub будет закрыт для движения, а с 26 июня будет закрыт и перекресток улиц Пыхья пуйестеэ и Курси.

В ходе работ в районе пересечения улиц Курси и Пыхья-пуйестеэ будут перенесены подземные коммуникации в связи со строительством трамвайной линии в Ванасадам.

Изменения в дорожном движении с 26 июня. Фото: Tallinna linnavalitsus

На время закрытия движение будет перенаправлено, в организации общественного транспорта ничего не изменится. Во время строительных работ участникам дорожного движения рекомендуется по возможности избегать движения в центре города.