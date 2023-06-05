Ветер разогнал ветрогенераторы: цена на электроэнергию значительно снизилась

Оптовая цена электроэнергии в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool за неделю снизилась на 12 процентов до 68 евро за мегаватт-час (МВтч), после того как производство ветровой энергии увеличилось на 83 процентов, сообщил оператор передачи электроэнергии Litgrid.
В Латвии оптовая цена на электроэнергию была такой же, как и в Литве, а в Эстонии она упала на 19 процентов до 54 евро.
По словам директора Департамента стратегии литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid Лютаураса Варанавичюса, на прошлой неделе из-за ветреной погоды ветряные электростанции произвели вдвое больше электроэнергии, и к 16 часам среды они обеспечивали 82% потребности страны в электроэнергии.
«Если добавить другие виды генерации, то общее моментное производство превысило отметку в 1 300 мегаватт и составило 93 процентов от общего потребления. В целом, электростанции, работавшие в Литве в течение всей недели, обеспечили почти половину потребления страны», - сказал Варанавичюс .
Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе не изменилось и составило 196 гигаватт-часов (ГВт-ч), в то время как общее производство электроэнергии в стране выросло на 23% до 91 ГВт-ч.