Ветер разогнал ветрогенераторы: цена на электроэнергию значительно снизилась

В Латвии оптовая цена на электроэнергию была такой же, как и в Литве, а в Эстонии она упала на 19 процентов до 54 евро.

По словам директора Департамента стратегии литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid Лютаураса Варанавичюса, на прошлой неделе из-за ветреной погоды ветряные электростанции произвели вдвое больше электроэнергии, и к 16 часам среды они обеспечивали 82% потребности страны в электроэнергии.

«Если добавить другие виды генерации, то общее моментное производство превысило отметку в 1 300 мегаватт и составило 93 процентов от общего потребления. В целом, электростанции, работавшие в Литве в течение всей недели, обеспечили почти половину потребления страны», - сказал Варанавичюс .