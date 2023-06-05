Латвия отказала в убежище гражданину РФ, утверждавшему, что его отправят воевать против Украины

В мае прошлого года 47-летний гражданин России обратился в Государственную пограничную охрану с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) отказало ему в предоставлении убежища, и мужчина обратился в суд, который отклонил ходатайство.

В феврале этого года мужчина вновь обратился к властям с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. Мужчина заявил, что не может вернуться в Россию, где в случае отказа от мобилизации он будет приговорен к тюремному заключению, к тому же возвращаться некуда, так как в России у него нет родственников, нет связи с бывшей женой и детьми.

УДГМ оставило повторное заявление без рассмотрения.

В апреле мужчина вновь обратился в суд. В заявлении он утверждал, что родился в Латвии, здесь живут его родители, нуждающиеся в поддержке. Решение отказаться от статуса негражданина Латвии и принять российское гражданство было принято в связи с семейной ситуацией и работой в то время.