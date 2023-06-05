Самолет airBaltic пришлось развернуть из-за технического дефекта

Было принято решение направить самолет обратно в Ригу. В airBaltic указывают, что дефект не повлиял на безопасность полета.

Напомним, в прошлый раз о технической проблеме самолета airBaltic стало известно 12 апреля, когда самолет YL-AAO, направлявшийся в Лондон, в аэропорту «Рига» столкнулся с птицами. Самолет должен был вылететь в 7.20, однако вылетел незадолго до полудня.

Представители авиакомпании отметили, что в этом году зарегистрировано около десяти таких случаев, в свою очередь за весь прошлый год таких случаев было около ста.