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Самолет airBaltic пришлось развернуть из-за технического дефекта

rus.tvnet.lv Apollo.lv
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Самолет airBaltic
Самолет airBaltic Фото: Shutterstock

Утром 5 июня после вылета из аэропорта «Рига» у самолета airBaltic YL-ABE, направлявшегося в хорватский город Сплит, был констатирован технический дефект, пишет Rus.TVNET.

Было принято решение направить самолет обратно в Ригу. В airBaltic указывают, что дефект не повлиял на безопасность полета.

Напомним, в прошлый раз о технической проблеме самолета airBaltic стало известно 12 апреля, когда самолет YL-AAO, направлявшийся в Лондон, в аэропорту «Рига» столкнулся с птицами. Самолет должен был вылететь в 7.20, однако вылетел незадолго до полудня.

Представители авиакомпании отметили, что в этом году зарегистрировано около десяти таких случаев, в свою очередь за весь прошлый год таких случаев было около ста.

Информация далее была передана в Агентство гражданской авиации и в Агентство безопасности авиации Евросоюза.

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