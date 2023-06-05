Галерея ⟩ Кая Каллас открыла посольство и центр предпринимательства Эстонии в Сингапуре

«За эти годы мы построили тесные двусторонние отношения с Сингапуром. Эстония и Сингапур - небольшие страны с открытой экономикой. Мы также являемся одним из самых передовых цифровых обществ в мире, которое ценит инновации и технологии, а также высококачественное образование. Нам есть чему поучиться друг у друга и что предложить остальному миру», - сказала Каллас.

Она добавила, что, будучи небольшой страной, мы, как и Сингапур, ценим международный порядок, основанный на международном праве и Уставе ООН, и необходимость его защиты: «Агрессия России против Украины не должна окупиться, иначе это подтолкнет всех других потенциальных агрессоров в мире. Безопасность Европы и Азии четко взаимосвязана, и здесь также не должно быть места политике сфер влияния. Эстония заинтересована в стабильности и мире в Юго-Восточной Азии и, в более широком смысле, в Индийско-Тихоокеанском регионе. Для этого нам важно понимать озабоченности и взгляды региона, а для того, чтобы сделать это лучше, нам необходимо присутствовать здесь», - сказала Каллас.