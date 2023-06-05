ФОТО ⟩ И вновь виноват алкоголь: автомобиль вылетел с трассы и приземлился на крышу

Автомобиль Audi ехал по шоссе Метсалаане-Кулли в направлении Эльва, водитель не справился с маневром на правом повороте, автомобиль съехал с дороги влево и приземлился на крышу.

Было установлено, что 43-летняя женщина за рулем находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате аварии водитель не пострадала, но поскольку она отказалась сотрудничать с полицией на месте происшествия, ее доставили в Клинику Тартуского университета для проведения анализа крови.