КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Новая линия внутренней борьбы в Центристской партии проходит по гей-бракам?

Ратас может чувствовать личную ответственность, чтобы не допустить этого, поэтому именно с его благословления «крыло Ратаса» может на выборах главы партии в 2024 году сделать ставку на такого кандидата, который будет иметь больше шансов выиграть у Кылварта. Исключительная активность главы фракции центристов Танеля Кийка, замечаемая в последнее время, довольно красноречиво показывает, кто может замысливаться «крылом Ратаса» на эту роль.

Кийк может стать для Кылварта очень сильным конкурентом

И вот если держать в уме именно Кийка как человека, которому Ратас и его «окружение» хотели бы передать партийный руль, то нужно признать, что «крыло Кылварта» совершенно не ошибается с тем, что нужно сделать главной повесткой острой внутрипартийной дискуссии.

Взгляды Кийка по теме равенства браков делают его больше похожим в текущих условиях на коалиционного, а не оппозиционного политика, причем этих взглядов Кийк не скрывал и тогда, когда был министром в одном правительстве с ультраконсерваторами из EKRE; можно вспомнить, например, стоическое спокойствие Кийка, с которым он отражал нападки EKRE на проводившуюся в школах кампанию толерантности по теме ЛГБТ.

Август 2020 года, пресс-конференция правительства. Танель Кийк и представитель EKRE Март Хельме. Фото: Madis Veltman / Postimees