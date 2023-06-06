КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Новая линия внутренней борьбы в Центристской партии проходит по гей-бракам?

Фракция центристов в парламенте в своей решимости мешать планам коалиции узаконить однополые браки не уступает консерваторам из EKRE. Такая воинственность может объясняться тем, что внутрипартийное противостояние в рядах центристов вышло на новый уровень, пишет журналист Павел Соболев.
Центристская фракция в Рийгикогу в первый день новой рабочей недели парламента снова выступила с заявлением, что считает неправильным рассмотрение в едином пакете законопроекта о равенстве браков и прикладных актов Закона о сожительстве, и настаивает на раздельном обсуждении этих инициатив.
Член фракции Анастасия Коваленко-Кылварт подчеркнула, что центристы продолжают считать, что брак должен остаться союзом мужчины и женщины, что депутаты фракции подготовили большое количество поправок и что введение нейтрально гендерного брака только усилило бы раскол в эстонском обществе.
Коваленко-Кылварт уже не в первый раз выступает самым громким среди депутатов-центристов спикером по этой теме, чему возможно найти бюрократические объяснения, поскольку она занимает пост заместителя председателя правовой комиссии Рийгикогу.
В то же самое время смотрится немного странным, что примерно ту же самую консервативную повестку, которую в большинстве западных стран привычнее всего слышать из уст «белых гетеросексуальных мужчин среднего возраста», в Эстонии активнее всего транслирует выглядящая очень современной и прогрессивной молодая женщина-политик.
После того, как Центристская партия показала на выборах в Рийгикогу очень скромный результат, мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил о своих амбициях побороться за пост партийного председателя, для чего необходимо было бы провести внеочередной партийный съезд. В середине апреля заседание совета партии решило, что такого съезда не будет и что Юри Ратас продолжит руководить центристами до лета 2024 года.
Однако перевес противников съезда в совете оказался минимальным, что позволило многим экспертам предположить, что точка в борьбе между двумя партийными крыльями, «крылом Ратаса» и «крылом Кылварта», далеко не поставлена, и что не добившись своей цели сразу, Кылварт может подойти к ней в 2024 году куда лучше подготовившимся. Тем не менее, стало слишком уж заметно, что в самые последние недели громче всего голос Михаила Кылварта как политика общегосударственного уровня звучит при высказываниях по тематике, в рамках которой у него с Юри Ратасом как раз и нет особенных противоречий.
Долгое время неоднородность взглядов членов Центристской партии сильнее всего была, наверное, заметна в вопросах темы поддержки Украины; конечно, оба партийных крыла полностью разделяли политику эстонского государства в этом вопросе, но «крыло Ратаса» могло себе позволить куда более смелые заявления, в то время как «крыло Кылварта» должно было по традиции учитывать настроения русскоязычной части электората центристов.
Ратас может пойти в евродепутаты
Сейчас же «крыло Кылварта» очевидным образом сосредоточилось на отстаивании «традиционных ценностей», и как раз эта деятельность на первый взгляд вовсе не выглядит каким-то новым витком конфронтации в рамках внутрипартийной межклановой борьбы; да, Юри Ратас очень любит говорить о недопустимости дискриминации любых меньшинств, но в то же время он гордится своим статусом многодетного отца, называет себя приверженцем традиционной модели семьи и даже любит подчеркнуть, что 15 с лишним лет живет в церковном браке.
С учетом этого обстоятельства можно твердо сказать, что те слова, которые мы все чаще слышим от Анастасии Коваленко-Кылварт, никак нельзя назвать отражением внутрипартийного диссидентства; напротив, очень легко представить Юри Ратаса говорящим что-то очень похожее.
Однако усердие, с которым некоторыми влиятельными центристами атакуются планы коалиции изменить Закон о семье, настолько сильно бросается в глаза, что никак не кажется простым упрямством. Возникает твердое ощущение, что именно «равенство браков» стало самым острым тематическим фронтом внутрипартийной борьбы в рядах центристов, только, вероятно, уже вовсе не Юри Ратас смотрится для Михаила Кылварта в ней самым серьезным конкурентом.
Ратас, как уже было сказано, гарантированно останется главой центристов до лета 2024 года, и именно летом 2024 года грядут очередные выборы в Европарламент. Ратаса очень легко вообразить и выставляющим свою кандидатуру на них, и показывающего отличный результат. Если Ратас однажды заявит о своем намерении попытаться пройти такой путь, это будет означать, что соперничать за кресло главы партии Кылварту придется с кем-то другим.
Совсем не обязательно, что этот другой сильный конкурент будет назван Ратасом его преемником или его кандидатом, но в действительности, возможно, он как раз окажется тем человеком, которому Ратас захочет передать бразды партийного правления, чтобы обеспечить сохранение партией своей идентичности; Ратас и Кылварт могут в равной степени быть сторонниками традиционной семьи, но именно вставание Кылварта у партийного руля означало бы окончательное превращение центристов в «русскую партию», чего до сих пор все же не случилось.
Ратас может чувствовать личную ответственность, чтобы не допустить этого, поэтому именно с его благословления «крыло Ратаса» может на выборах главы партии в 2024 году сделать ставку на такого кандидата, который будет иметь больше шансов выиграть у Кылварта. Исключительная активность главы фракции центристов Танеля Кийка, замечаемая в последнее время, довольно красноречиво показывает, кто может замысливаться «крылом Ратаса» на эту роль.
Кийк может стать для Кылварта очень сильным конкурентом
И вот если держать в уме именно Кийка как человека, которому Ратас и его «окружение» хотели бы передать партийный руль, то нужно признать, что «крыло Кылварта» совершенно не ошибается с тем, что нужно сделать главной повесткой острой внутрипартийной дискуссии.
Взгляды Кийка по теме равенства браков делают его больше похожим в текущих условиях на коалиционного, а не оппозиционного политика, причем этих взглядов Кийк не скрывал и тогда, когда был министром в одном правительстве с ультраконсерваторами из EKRE; можно вспомнить, например, стоическое спокойствие Кийка, с которым он отражал нападки EKRE на проводившуюся в школах кампанию толерантности по теме ЛГБТ.
Если «крыло Кылварта» отчетливо видит перспективу сражения именно с «крылом Кийка», то его выбор оружия для дуэли совершенно логичен. При таком составе участников суперфинала его сутью может стать различия во взглядах не только между эстонцами и русскоязычными, но и между либералами и консерваторами в границах самих центристов. Таким образом, сейчас, при Кийке на посту главы фракции и при Коваленко- Кылварт на посту замглавы правовой комиссии, «крыло Кылварта» делает свои ходы.
Однако если по содержанию эти ходы вполне понятны, по форме они, повторюсь, смотрятся абсурдно. Коваленко-Кылварт когда-то была очень сильным спортсменом, причем преуспевшим в таком виде спорта, что на протяжении многих десятилетий позиционировался как неподходящий для женщин. Сейчас именно ей выпала роль громче других озвучивать идею, что введение понятия гендерно нейтрального брака подрывает вековые устои общества. Однако если бы таких подрывов время от времени бы не происходило, среди прочего, наверное, женщинам до сих пор не дозволялось бы гонять на мотоциклах.
Этот казус словно в миниатюре повторяет скандал с ЧМ-2013 по легкой атлетике в Москве, на котором было запрещено использование радужной символики. Поддержавшая официальную российскую власть прыгунья с шестом Елена Исинбаева часто говорила в те дни о том, что для русских «духовных скреп» любая ЛГБТ-пропаганда оскорбительна. Но если бы такие скрепы периодически не растворялись бы в муравьиной кислоте, Исинбаева нипочем не смогла бы прославиться на весь мир, потому что когда-то женщинам не позволялось на глазах тысяч людей взмывать в небо в коротеньких топчике и трусиках.
Для политика очень важно быть последовательным и логичным в своих словах и действиях. Среди депутатов-центристов можно было бы найти сразу нескольких, в устах кого отстаивание традиционной модели семьи было бы вполне органичным, однако для трансляции соответствующего нарратива был отчего-то предпочтен кандидат, вызывающий вопиюще диссонансный эффект. Поэтому пусть «крыло Кылварта» сейчас делает ходы, совсем не факт, что оно повело в счете.