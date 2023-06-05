Обстрелы Белгородской области продолжаются. Как реагируют власти?

Белгородская область за минувшие сутки подверглась новому массированному обстрелу. Реакция федеральных и региональных властей на происходящее под Белгородом говорит о растерянности и несогласованности действий, считают эксперты Института изучения войны.
Более 70 реактивных снарядов из РСЗО «Град» выпустили ВСУ за утро понедельника, 5 июня, по Новой Таволжанке в Белгородской области, заявил глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Официально Киев не берет на себя ответственность за обстрелы российской территории.
«По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было... более 70 прилетов из РСЗО „Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино», - сказал Владимир Жданов в ходе оперативного совещания.
По всему Шебекинскому округу за воскресенье, по данным местных властей, было выпущено 611 «единиц различных боеприпасов».
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Шебекино зарегистрированы «многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия».
За прошедшую неделю в Шебекинском округе обстрелами было повреждено или уничтожено 1150 квартир в 67 домах и 370 частных домов, сообщил глава округа Владимир Жданов.
В ночь на понедельник власти региона сообщили о пожаре на одном из энергетических объектов в Белгородском районе.
«Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника», - объявил Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, в результате пожара и предполагаемой атаки дрона никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушено.
В понедельник на встрече с главами муниципалитетов губернатор Гладков заявил о необходимости ускорить работы по восстановлению жилья, пострадавшего из-за обстрелов.
При этом денег, которые были выделены на восстановление жилья, не хватает, сказал губернатор.
Рейд РДК и легиона «Свобода России» в Белгородской области
Базирующиеся в Украине «Российский добровольческий корпус» (РДК) и Легион «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен) утверждают, что их бойцы 4 июня совершили рейд в Белгородскую область и взяли пленных из числа российских военных.
Диверсанты заявили, что они предлагали губернатору Белгородской области забрать пленных во время личной встречи в Новой Таволжанке. Как утверждается в ролике РДК, Вячеслав Гладков на встречу не явился.
Тогда легион «Свобода России» разместил видео в телеграме, на котором видны, предположительно, около 10 пленных, еще двое лежат на больничных койках.
Они будут переданы украинским властям, говорится в сообщении легиона «Свобода России» в телеграме.
Гладков назвал бойцов корпуса «подлецами, негодяями, убийцами и фашистами». Он добавил, что российские военные ведут бой с ДРГ в Новой Таволжанке. «Надеюсь, все они будут уничтожены, по-другому не может быть по определению», - заявил губернатор.
«Нервозность в ожидании контрнаступления»
Реакция Гладкова на происходящее в Белгородской области говорит о том, что, вероятно, он не координирует свои действия с Министерством обороны, указывают в последней сводке эксперты американского Института изучения войны (ISW).
Эксперты полагают, что в России на разных уровнях власти не согласовывают действия и не знают, как реагировать на события в приграничных регионах.
Ранее ISW отмечал, что Россия непропорционально реагирует на рейды в приграничных областях из-за общей нервозности в преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ.
Министерство обороны 1 июня опубликовало сообщение о рейде в Шебекино, в котором особое внимание уделялось своевременности реакции военных на произошедшее. Согласно заявлению российского министерства обороны, в течение часа после начала рейда дополнительные подразделения Западного военного округа были направлены к границе и нанесли массированные удары ракетами, артиллерией и огнеметными системами.