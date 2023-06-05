Обстрелы Белгородской области продолжаются. Как реагируют власти?

Более 70 реактивных снарядов из РСЗО «Град» выпустили ВСУ за утро понедельника, 5 июня, по Новой Таволжанке в Белгородской области, заявил глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Официально Киев не берет на себя ответственность за обстрелы российской территории.

«По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было... более 70 прилетов из РСЗО „Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино», - сказал Владимир Жданов в ходе оперативного совещания.

По всему Шебекинскому округу за воскресенье, по данным местных властей, было выпущено 611 «единиц различных боеприпасов».

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Шебекино зарегистрированы «многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия».

За прошедшую неделю в Шебекинском округе обстрелами было повреждено или уничтожено 1150 квартир в 67 домах и 370 частных домов, сообщил глава округа Владимир Жданов.

В ночь на понедельник власти региона сообщили о пожаре на одном из энергетических объектов в Белгородском районе.

«Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника», - объявил Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в результате пожара и предполагаемой атаки дрона никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушено.

В понедельник на встрече с главами муниципалитетов губернатор Гладков заявил о необходимости ускорить работы по восстановлению жилья, пострадавшего из-за обстрелов.

При этом денег, которые были выделены на восстановление жилья, не хватает, сказал губернатор.