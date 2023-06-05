Бесплатно: жителей Таллинна приглашают посетить верхний маяк

В пятницу, 16 июня, в рамках 30-летия района Ласнамяэ состоится посещение верхнего маяка. Мероприятие бесплатное.
«Я не могу себе представить юбилейную программу Ласнамяэ без возможности посещения верхнего маяка. В этом году в сотрудничестве с государственным Департаментом транспорта мы в очередной раз откроем двери маяка для посетителей. В хорошую погоду с башни открывается фантастический вид на район Ласнамяэ, поэтому я советую вам воспользоваться этой возможностью и забронировать удобное для вас время», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В пятницу, 16 июня, с 12 до 18 часов состоится посещение маяка Юлемисте (ул. Тулеторни, 1). Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация. Вы можете зарегистрироваться по телефону: 6457700 или онлайн по ссылке.
Для регистрации выберите удобное для вас время и отметьте свое участие, используя следующие ссылки
12:00 https://forms.gle/XDha8pf4ikUoBBzP9
12:30 https://forms.gle/ZR29hqvNDzXPHo1c6
13:00 https://forms.gle/4xv1joLZ1aMW3egv6
13:30 https://forms.gle/T95W1PMoAzBPR1RCA
14:00 https://forms.gle/PWzfzkPpuQW7KubA8
14:30 https://forms.gle/mNvaRKYMnway1Fc56
15:00 https://forms.gle/mGgyFdGRgwAsY6a8A
15:30 https://forms.gle/AqYHqUaPmssRJXECA
16:00 https://forms.gle/yWLFwXHvWnr9YiUT7
16:30 https://forms.gle/55ZVb76AqLs1ceJC8
17:00 https://forms.gle/699EayURhPf19qud9
Мероприятие подходит для любых возрастов. Стоит учитывать, что на маяке нет лифта и забираться на маяк нужно по лестнице.
Юбилейная программа продлится в Ласнамяэ с мая по сентябрь и будет включать в себя более 50 различных мероприятий и событий. Общую информацию о программе можно найти на сайте (www.tallinn.ee/ru/lasnamäe) и в социальной сети управы района Ласнамяэ (www.facebook.com/lasnamae.ru). Детальная информация о каждом отдельном событии будет публиковаться в электронных каналах и районной газете за некоторое время до начала мероприятия.