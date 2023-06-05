Бесплатно: жителей Таллинна приглашают посетить верхний маяк

«Я не могу себе представить юбилейную программу Ласнамяэ без возможности посещения верхнего маяка. В этом году в сотрудничестве с государственным Департаментом транспорта мы в очередной раз откроем двери маяка для посетителей. В хорошую погоду с башни открывается фантастический вид на район Ласнамяэ, поэтому я советую вам воспользоваться этой возможностью и забронировать удобное для вас время», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В пятницу, 16 июня, с 12 до 18 часов состоится посещение маяка Юлемисте (ул. Тулеторни, 1). Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация. Вы можете зарегистрироваться по телефону: 6457700 или онлайн по ссылке.

Для регистрации выберите удобное для вас время и отметьте свое участие, используя следующие ссылки 12:00 https://forms.gle/XDha8pf4ikUoBBzP9 12:30 https://forms.gle/ZR29hqvNDzXPHo1c6 13:00 https://forms.gle/4xv1joLZ1aMW3egv6 13:30 https://forms.gle/T95W1PMoAzBPR1RCA 14:00 https://forms.gle/PWzfzkPpuQW7KubA8 14:30 https://forms.gle/mNvaRKYMnway1Fc56 15:00 https://forms.gle/mGgyFdGRgwAsY6a8A 15:30 https://forms.gle/AqYHqUaPmssRJXECA 16:00 https://forms.gle/yWLFwXHvWnr9YiUT7 16:30 https://forms.gle/55ZVb76AqLs1ceJC8 17:00 https://forms.gle/699EayURhPf19qud9 17:30 https://forms.gle/6v6ESsGLeg9dQizL6

Мероприятие подходит для любых возрастов. Стоит учитывать, что на маяке нет лифта и забираться на маяк нужно по лестнице.