Тысячи прибывших в Эстонию украинских беженцев сидят без работы

Согласно предоставленной статистике, месяцем раньше на учете в Кассе страхования от безработицы в Эстонии по состоянию на 1 мая числились 5626 связанных с Украиной и получивших международную защиту лиц, украинские беженцы составляли 10,7 процента всех зарегистрированных безработных.

За прошлую неделю с 29 мая по 4 июня на учет встали 155 украинских беженцев, сообщает Касса страхования от безработицы.

На прошлой неделе сняты с учета в качестве безработного 123 человека, в том числе 38 перестали числиться безработными по собственному желанию, а 79 — как нашедшие работу. Всего сняты с учета 5205 человек, 3638 из них приступили к работе.

В Харьюмаа ищут работу 56,7 процента украинских беженцев, в Ида-Вирумаа 12,9 процента, а в Тартуском уезде 10 процентов.

Женщины составляют 76,7 процента, а мужчины 23,3 процента вставших на учет и получивших международную защиту беженцев, 11 процентов относятся к возрастной группе 16–24 года, 74,1 процента к возрастной группе 25–54 года, а 14,9 процента - это люди старше 55 лет.

У 62,9 процента вставших на учет украинских беженцев высшее, у 13,1 процента специальное образование, 18,9 процента не имеют специального образования, а данные об образовании 5,2 процента вставших на учет не известны.

По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли — 19,7 процента, 14,9 процента составляют разнорабочие, 14,3 процента специалисты высшего уровня, 10,6 процента техники и специалисты среднего звена. Не имеют трудового стажа 13,1 процента.

На прошлой неделе пособие по безработице получили 70 человек (45,3 процента) из новых вставших на учет. Всего пособие или компенсацию получают 70,5 процента зарегистрированных в качестве безработных.