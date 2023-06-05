Postimees – 166 лет: почему читатель по-прежнему предпочитает нас?

Сегодня, 5 июня, Postimees исполняется 166 лет. Мы спросили наших подписчиков и читателей про их отношение к Postimees: что им нравится, а что можно улучшить.
54-летняя Милья, живущая в Тарту, является подписчиком Postimees уже четверть века и говорит, что хотя все дни разные и иногда некоторые материалы менее интересны, чем другие, она бы не хотела ничего менять в Postimees.
«Всегда что-то да найду. Последние десять лет я выписываю газету еще и для того, чтобы отвезти ее в деревню маме. Для нее важнее всего некрологи», - сказала Милья.
Тревога из-за редкого выхода уездных газет
60-летняя жительница Тарту Сийри является подписчицей Postimees как минимум с 1988 года. «Меня всё устраивает, и других газет я сейчас не выписываю». Сийри расстраивает лишь то, что летом Tartu Postimees, в отличие от материнского издания, не выходит.
Хотя для Tartu Postimees сокращение летних выпусков является привычным, с этого лета из-за повышения цен Sakala, Pärnu Postimees и Virumaa Teataja тоже будут выходить реже. С сентября уездные газеты вернутся к своему обычному ритму, за исключением того, что Tartu Postimees будет выходить только три раза в неделю.
52-летний житель Пярну Кайдо также был немного обеспокоен изменениями на время лета. Он сказал, что, поскольку он привык читать Pärnu Postimees каждый день, ему очень жаль, что газета в течение нескольких месяцев будет выходить лишь три раза в неделю. «Вероятно, я сам больше ничего выписывать не стану, потому что моя жена заказала пакет Delfi».
«Конечно, человек ко всему привыкает. Но да, все перешло в цифровой формат. Теперь уже редко, если вообще когда-нибудь, можно получить письмо. Такое случается пару раз в год, если кто-то вспоминает, что пора отправить рождественскую открытку, - рассмеялся Кайдо. - Времена меняются, и нужно идти в ногу с ними».
Он выписывает газету вот уже несколько десятилетий. Говоря о том, что можно изменить, он отметил, что в уездных газетах могли бы больше писать о местной жизни. «Часто бывает, что только потом увидишь, что что-то происходило: ярмарки и прочее. А я и не знал!» - сказал Кайдо.
Зависимость со времен Edasi
22-летняя Эллинор из Таллинна, являясь человеком из сферы культуры, хотела бы больше культурных историй. «Я уже так давно подписана на Postimees - наверное, это является знаком того, что все хорошо, - добавила она, отметив, что подписана на издание уже четыре года. - В доме моих бабушки и дедушки был Postimees, и я подумала, что было бы хорошо, если бы и у меня была эта газета!»
В почтовом ящике Калле, 83-летнего жителя Тарту, Postimees оказывается еще со время Edasi, и больше всего ему нравится читать спортивную колонку и разгадывать кроссворды и судоку.
80-летний Ардо, проживающий в Валга, также является полписчиком Postimees со времен Edasi. «Я не говорю, что читаю от корки до корки, но определенные разделы читаю постоянно. Когда не читаю Postimees, сразу начинаю скучать: например, когда праздник и я в отъезде! У меня зависимость от Postimees!» - рассмеялся Ардо. Он всегда начинает читать газету с анекдотов, а затем переходит к политике и другим новостям дня.
57-летний Мадис из Таллинна уже десять лет является подписчиком Postimees. «Выписываю, потому что очень люблю читать бумажные газеты. Для меня это роскошь. Нравится брать утром газету, раскладывать ее на столе рядом с едой, листать и читать. Бумажную газету можно трогать жирными пальцами». У него из детства осталось воспоминание об утреннем распорядке деда: купив в киоске газету, тот начинал ее читать, сидя за столом.
Но почему именно Postimees? «Мне больше всего нравится содержание Postimees. Поскольку я придерживаюсь консервативных взглядов, думаю, что Postimees делает то же самое», - поделился мнением Мадис.
Больше легкого и позитивного содержания
26-летний Кауро, живущий в Хальяла, сказал, что выписывает газету по меньшей мере шесть лет, и является подписчиком потому, что много лет назад она показалась ему популярной «городской» газетой. Теперь ежедневное чтение стало для него привычкой.
«В основном я читаю эстонские новости, а так как я живу в сельской местности, то такие новости, которые касаются сельской жизни», - сказал Кауро. В качестве обратной связи он сказал, что, по его мнению, некоторые статьи написаны излишне длинно и сложно: «Но это также зависит от того, кто написал. В остальном я доволен».
63-летняя Пирет из Тарту выписывает бумажную газету Postimees уже около 20 лет. Она читает новости на компьютере только в том случае, если не может найти их в бумажной версии газеты.
«Мне больше всего нравится толстая субботняя газета [Postimees Nädal], она особенно интересная и там есть кроссворды. Раньше это был Arter, именно по этой причине я начала выписывать Postimees», - сказала Пирет. Она отметила, что, несмотря на то, что события в Postimees освещаются хорошо, она бы хотела больше позитивных материалов.
«Достаточно тяжело каждый день читать о том, что происходит в Украине. Я понимаю, что это неизбежно, но тогда наряду с этим могло бы быть и что-то более веселое», - добавила она.