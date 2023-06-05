Postimees – 166 лет: почему читатель по-прежнему предпочитает нас?

«Конечно, человек ко всему привыкает. Но да, все перешло в цифровой формат. Теперь уже редко, если вообще когда-нибудь, можно получить письмо. Такое случается пару раз в год, если кто-то вспоминает, что пора отправить рождественскую открытку, - рассмеялся Кайдо. - Времена меняются, и нужно идти в ногу с ними».

Он выписывает газету вот уже несколько десятилетий. Говоря о том, что можно изменить, он отметил, что в уездных газетах могли бы больше писать о местной жизни. «Часто бывает, что только потом увидишь, что что-то происходило: ярмарки и прочее. А я и не знал!» - сказал Кайдо.

Зависимость со времен Edasi

22-летняя Эллинор из Таллинна, являясь человеком из сферы культуры, хотела бы больше культурных историй. «Я уже так давно подписана на Postimees - наверное, это является знаком того, что все хорошо, - добавила она, отметив, что подписана на издание уже четыре года. - В доме моих бабушки и дедушки был Postimees, и я подумала, что было бы хорошо, если бы и у меня была эта газета!»

В почтовом ящике Калле, 83-летнего жителя Тарту, Postimees оказывается еще со время Edasi, и больше всего ему нравится читать спортивную колонку и разгадывать кроссворды и судоку.