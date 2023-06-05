Переезд и не только: центристы требуют от Минкульта объяснений по поводу Русского театра

«Мы категорически не согласны с подобными идеями, - заявил член правления Центристской партии Вадим Белобровцев, депутат Рийгикогу и член совета Русского театра Эстонии. - Честно говоря, вообще непонятно, откуда они вдруг появились: в последнее время всевозможные показатели Русского театра, включая посещаемость и продажу билетов, значительно улучшились, что свидетельствует о серьезном росте интереса у публики. Не вижу ни одной реальной причины, по которой нужно было бы ни с того ни с сего сокращать объем деятельности театра. Если Министерство культуры хочет найти дополнительные средства на частные театры, пусть ищет, но забирать под это часть финансирования Русского театра - полный абсурд».

В текущем календарном году Русский театр дал 375 представлений, что сравнимо с периодом до пандемии коронавируса. При этом доход от продажи билетов увеличился в два раза. Число зрителей в 2022 году намного превысило планы: вместо запланированных 50 000 зрителей на спектаклях побывало 67 810 человек - это самый высокий показатель за последние пять лет. Доходы от продажи билетов побили рекорд за всю историю театра – 920 950 евро (вместо запланированных 600 000).