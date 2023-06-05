Переезд и не только: центристы требуют от Минкульта объяснений по поводу Русского театра

Центристы требуют объяснений от Министерства культуры в связи с ситуацией вокруг Русского театра.
«Мы категорически не согласны с подобными идеями, - заявил член правления Центристской партии Вадим Белобровцев, депутат Рийгикогу и член совета Русского театра Эстонии. - Честно говоря, вообще непонятно, откуда они вдруг появились: в последнее время всевозможные показатели Русского театра, включая посещаемость и продажу билетов, значительно улучшились, что свидетельствует о серьезном росте интереса у публики. Не вижу ни одной реальной причины, по которой нужно было бы ни с того ни с сего сокращать объем деятельности театра. Если Министерство культуры хочет найти дополнительные средства на частные театры, пусть ищет, но забирать под это часть финансирования Русского театра - полный абсурд».
В текущем календарном году Русский театр дал 375 представлений, что сравнимо с периодом до пандемии коронавируса. При этом доход от продажи билетов увеличился в два раза. Число зрителей в 2022 году намного превысило планы: вместо запланированных 50 000 зрителей на спектаклях побывало 67 810 человек - это самый высокий показатель за последние пять лет. Доходы от продажи билетов побили рекорд за всю историю театра – 920 950 евро (вместо запланированных 600 000).
«Мы спрашиваем у Министерства культуры, что это было – личная инициатива чиновника, не согласованная с министром? Или же просочившийся в СМИ реальный план действий? Если первое, то министру, как нам кажется, следует немедленно выступить с заявлением, чтобы успокоить сотрудников театра и его поклонников. Если второе, то мы категорически против подобных шагов в отношении Русского театра Эстонии: нельзя ни в коем случае сокращать его финансирование, и работать он должен именно в том здании, где находится сейчас», - отметил Белобровцев.
Он также напомнил, что Русский театр Эстонии является не только важной частью театральной культуры страны, но и важным интеграционным проектом, способствующим не на словах, а на деле сплочению общества. На многие спектакли приходит и эстоноязычная публика и число эстоноязычных зрителей растет из года в год. «В здании проходят экскурсии на русском, эстонском и английском языках, все спектакли идут с синхронным переводом на эстонский язык. Театр взял на работу десять человек из Украины, включая актеров. В постановках театра немало пьес эстонских авторов, для украинских детей проводится языковое кафе», - сказал Вадим Белобровцев.
Вице-канцлер Министерства культуры Таниэль Раудсепп предлагает сократить в следующем году объем работы Русского театра, сообщил вчера ERR.
Раудсепп опубликовал предложения по внесению изменений в систему финансирования театров.
Предлагается начать подготовку к работе Русского театра в меньшем масштабе и внести изменения в состав совета и объявить новый конкурс на должность директора. Также предлагается при необходимости найти для Русского театра помещение меньшего размера.
В Театральном союзе заявили, что ждут официальной позиции министерства.