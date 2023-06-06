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Эксперт: удар по Каховской ГЭС был подражанием Сталину и жестом отчаяния Путина

Павел Соболев
, журналист
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  • Авторитет власти в России падает, Путин старается сохранить контроль над населением
  • Силы внутреннего сопротивления в РФ показали, что в зоне их досягаемости даже Кремль
  • Украина сможет использовать на войне истребители F-16 только в середине осени

В Новой Каховке в результате подрыва частично была разрушена плотина Каховской ГЭС. Украинские власти обвинили в этом российскую армию и сообщили о том, что целиком или частично затопленными оказалось множество населенных пунктов, из которых потребовалась срочная эвакуация людей. О том, как эта акция может сказаться на ожидающемся контрнаступлении ВСУ, в студии Postimees порассуждал историк, политолог Тоомас Алаталу.

Офис президента Украины заявил, что ночной подрыв Каховской ГЭС россиянами преследовал цель помешать наступлению ВСУ. Также в заявлении президентского офиса отмечается, что подрыв Каховской ГЭС означает, что Крым останется без воды, а, кроме того, ситуация создает риски и для Запорожской АЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов.

- Часто многими экспертами говорится, что едва ли не единственный шанс для России помешать Украине начать наступление состоит в том, чтобы устроить какую-то провокацию с Запорожской АЭС, которая помогла бы временно остановить боевые действия. Можно ли допустить, что главная цель подрыва Каховской гидроэлектростанции - это именно подготовка аварийной ситуации на Запорожской АЭС, или же и само по себе разрушение плотины Каховской ГЭС тоже может затруднить планы Украины по наступлению?

- Никто ведь точно не знал, когда должно начаться это масштабное наступление ВСУ, может быть, оно начнется не сразу, а значительно позднее. Я бы все-таки в первую очередь увязал атаку на Каховскую ГЭС со внутренней ситуацией в самой России. Например, если обратить внимание на то, чем был занят Путин в последние недели, то бросается в глаза, что у него было совсем небольшое количество встреч.

Его контакты были минимальны, что показывает, что он оказался в состоянии тупика. И Путин стал искать возможности улучшить свои позиции средствами пропаганды. И эта атака на плотину Каховской ГЭС как раз имеет пропагандистский характер. Да, для мира эта акция означает рост тревоги за безопасность Запорожской АЭС. Но для внутренней аудитории эта атака выглядит подражанием Сталину, который в 1941 год дал команду взорвать ДнепроГЭС, а потом об этом стали говорить таким образом, что фашисты вынудили это сделать.

Очень возможно, что и в России сейчас запустят такую мощную пропагандистскую кампанию, в рамках которой тоже будет подчеркиваться, что киевские фашисты вынудили Россию сделать это с Каховской ГЭС. Целью этого будет сохранение властью контроля над российским населением. Путин пытается решить эту задачу с помощью очень грубой пропаганды.

Но у такой ситуации есть и положительная сторона. Действия Путина показывают, что у него остается все меньше и меньше аргументов. Воевать хорошо России не удается, сейчас делается попытка выправить ситуацию через пропаганду, но через пару недель все равно придется решать, что делать дальше.

- Еще на прошлой неделе некоторые эксперты выражали мнение, что вторжение диверсантов или российских партизан в Белгородскую область - это инсценировка российских властей, которые фабрикуют поводы для применения Россией еще более жестких методов в войне с Украиной. Кажется, сейчас, когда Белгородская область уже просто стоит под обстрелами, уже больше так никто не думает? Все стали осознавать, что отряды российских граждан, воюющих на стороне Украины, это не постановка, а реальность?

- Да, именно так, потому что очень важно, что сейчас ведь в Белгородской области наблюдается уже второе такое вторжение. 23-24 мая была совершена первая вылазка, и 1 июня - вторая. Говорить в таком положении про какие-то инсценировки уже довольно трудно.

Происходящее в Белгородской области доказывает, что силы сопротивления имеются и внутри самой России. Это очень позитивное развитие событий. Не так уж и важно, как эти отряды там оказались, кто им помогает, откуда они получили свое вооружение, ну и все такое прочее. Важно, что эти силы действуют и что в зоне их досягаемости находится даже Кремль, куполы Кремлевского дворца.

- Можно ли сказать, что происходящие дроновые атаки в России, вылазки добровольческих отрядов, обстрелы потребуют от российской стороны выведения значительных сил из Украины для ведения боевых действий уже на территории России? О такой вероятности сообщает, например, CNN, ссылаясь на данные американской военной разведки…

- Не стоит забывать, что российское население уже полтора года все время сталкивается с тем, что ему нужно делать что-то по-другому, не так, как люди привыкли. Россияне знают, что идет война, что сейчас на войне что-то вроде равновесия. Они ждут, что эта ситуация начнет все-таки как-то решаться, и на этом фоне могут быть очень эффективными такие смелые акции. Возникают очаги сопротивления, эти вооруженные акции как раз и являются такими очагами.

Представители российских оппозиционных сил в последние недели довольно много надежд связывали с датой дня рождения Алексея Навального. Они делали на этот день довольно большую ставку, рассчитывая, что 4 июня начнет что-то происходить. Конечно, по тем кадрам, что можно было увидеть, никак нельзя сказать, что вышло уж очень много людей на улицы, но все же какой-то сигнал был послан. Люди, которые хотят выступать против Путина, могут увидеть повод, чтобы сделать теперь более сильный шаг.

Кризисы всегда развиваются таким образом, что одна небольшая попытка дестабилизации ситуации приводит к следующей, уже более заметной. Поэтому в том, что происходило в Москве позавчера, в день рождения Навального, можно различить предзнаменование следующего шага, который окажется смелее. Эти новые шаги могут принять разные формы, но они неизбежны.

Ведь даже на заседаниях Государственной Думы стала звучать критика в адрес Путина. Ничего такого с начала войны и близко не было, а вот теперь это происходит. Время работает в пользу Украины.

- Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что его правительство запросит у Украины разъяснения в связи с сообщениями о том, что винтовки, произведенные в Бельгии, использовались проукраинскими силами для борьбы с российскими войсками на территории России. Однако Де Кроо отказался комментировать возможные последствия, если эти сообщения подтвердятся. Какими могут быть эти последствия? Применят ли западные страны какие-то санкции к Украине? Или для вида поругаются, но в действительности сильных претензий у Запада к Киеву за это нет?

- На Западе до сих пор сохраняется несколько двойственная позиция в таких вопросах. Направо говорится одно, налево говорится другое. На Западе еще в годы холодной войны образовались группы людей, которые можно назвать прокремлевскими. Мы можем тут вспомнить воскресный митинг в Германии, где канцлеру Олафу Шольцу пришлось ответить лицам, которые стали выкрикивать прокремлевские лозунги. Шольцу пришлось их довольно жестко поставить на место.

Такие силы находятся не только в Германии, не только в Бельгии. Вчера, скажем, парламент Швейцарии принял резолюцию, ограничивающую передачу оружия Украине. Но несмотря на такие случаи, у высших руководителей самых влиятельных стран в Европе есть единое мнение, что необходимо помогать Украине. Всем, чем можно, так долго, как будет нужно. Делать то, о чем Украина просит. И именно эта позиция будет доминировать.

Такие слова, которые сказал бельгийский премьер, будут произноситься и впредь, будут говориться, так сказать, налево, чтобы кого-то успокоить. Но генеральная линия все равно остается прежней: надо заставить Россию уйти с оккупированных ею территорий. Именно таким образом нужно закончить войну, а потом начать восстановление Украины, как на деньги Запада, так и на репарации, которые Россию нужно будет обязать выплачивать.

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба сказал вчера в интервью агентству Reuters, что Украина имеет достаточно оружия для контрнаступления против России. Также министр сказал, что вступление в НАТО является следующей важной целью на повестке дня, но признал, что членство в альянсе станет возможным только после окончания активных боевых действий. Могут ли уже на саммите НАТО в Вильнюсе быть сделаны довольно четкие заявления о том, что будущее Украины - обязательно в НАТО, и что после победы Украины в войне процесс интеграции Украины в НАТО запустится практически автоматически?

- С учетом бюрократичекой системы Европы и самого альянса, нужно, наверное, ждать не точного установления какой-то даты для Украины, а, скорее, предоставления Украине какого-то маршрута, документа, в котором будет сказано, что к одному сроку нужно успеть сделать вот это, а к другому - вот это, к третьему - вот это. Думаю, на саммите в Вильнюсе будет озвучено что-то как раз в таком роде.

Если же говорить о помощи оружием Украине, то это совершенно нормально, когда Украина радостно говорит, что она или уже что-то получила, или ей что-то пообещали. Однако самая элементарная логика показывает, что использование обещанных Украине самолетов F-16 сразу начаться не может.

Украинская армия получит новые для себя самолеты, на которых никто из украинских военных летчиков до сих пор не летал. Только лишь сама по себе передача Украине этих самолетов займет месяц-два, а потом потребуется время на обучение украинских пилотов, на тренировки. И это займет еще не меньше трех месяцев. Так что если взять конкретно эти самолеты, то их Украина сможет использовать на войне не раньше сентября-октября.

Это означает, что Украина все-таки находится в сложной ситуации. В этой связи очень важны те усилия, которые предпринимают, например, эстонские президент и премьер, которые ездят по Европе и по всему миру и убеждают своих коллег в том, чтобы на вильнюсском саммите НАТО прозвучало бы максимально конкретное заявление по срокам принятия Украины в альянс.

Ведь все западные лидеры принципиально согласны с тем, что место Украины - именно там. Если не принять Украину в НАТО, то невозможно и поставить стену между Россией и Украиной, невозможно обеспечить, чтобы Россия не предприняла бы попыток новых агрессий.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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