Эксперт: удар по Каховской ГЭС был подражанием Сталину и жестом отчаяния Путина

Офис президента Украины заявил, что ночной подрыв Каховской ГЭС россиянами преследовал цель помешать наступлению ВСУ. Также в заявлении президентского офиса отмечается, что подрыв Каховской ГЭС означает, что Крым останется без воды, а, кроме того, ситуация создает риски и для Запорожской АЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов.

- Часто многими экспертами говорится, что едва ли не единственный шанс для России помешать Украине начать наступление состоит в том, чтобы устроить какую-то провокацию с Запорожской АЭС, которая помогла бы временно остановить боевые действия. Можно ли допустить, что главная цель подрыва Каховской гидроэлектростанции - это именно подготовка аварийной ситуации на Запорожской АЭС, или же и само по себе разрушение плотины Каховской ГЭС тоже может затруднить планы Украины по наступлению?

- Никто ведь точно не знал, когда должно начаться это масштабное наступление ВСУ, может быть, оно начнется не сразу, а значительно позднее. Я бы все-таки в первую очередь увязал атаку на Каховскую ГЭС со внутренней ситуацией в самой России. Например, если обратить внимание на то, чем был занят Путин в последние недели, то бросается в глаза, что у него было совсем небольшое количество встреч.