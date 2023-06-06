Эксперт: удар по Каховской ГЭС был подражанием Сталину и жестом отчаяния Путина

Офис президента Украины заявил, что ночной подрыв Каховской ГЭС россиянами преследовал цель помешать наступлению ВСУ. Также в заявлении президентского офиса отмечается, что подрыв Каховской ГЭС означает, что Крым останется без воды, а, кроме того, ситуация создает риски и для Запорожской АЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов.
- Часто многими экспертами говорится, что едва ли не единственный шанс для России помешать Украине начать наступление состоит в том, чтобы устроить какую-то провокацию с Запорожской АЭС, которая помогла бы временно остановить боевые действия. Можно ли допустить, что главная цель подрыва Каховской гидроэлектростанции - это именно подготовка аварийной ситуации на Запорожской АЭС, или же и само по себе разрушение плотины Каховской ГЭС тоже может затруднить планы Украины по наступлению?
- Никто ведь точно не знал, когда должно начаться это масштабное наступление ВСУ, может быть, оно начнется не сразу, а значительно позднее. Я бы все-таки в первую очередь увязал атаку на Каховскую ГЭС со внутренней ситуацией в самой России. Например, если обратить внимание на то, чем был занят Путин в последние недели, то бросается в глаза, что у него было совсем небольшое количество встреч.
Его контакты были минимальны, что показывает, что он оказался в состоянии тупика. И Путин стал искать возможности улучшить свои позиции средствами пропаганды. И эта атака на плотину Каховской ГЭС как раз имеет пропагандистский характер. Да, для мира эта акция означает рост тревоги за безопасность Запорожской АЭС. Но для внутренней аудитории эта атака выглядит подражанием Сталину, который в 1941 год дал команду взорвать ДнепроГЭС, а потом об этом стали говорить таким образом, что фашисты вынудили это сделать.