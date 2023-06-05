Фото ⟩ В деле замешан криминал? Посреди дня автомобиль сгорел дотла

Rus.Postimees.ee112Фото ⟩ В деле замешан криминал? Посреди дня автомобиль сгорел дотлаrus.postimees.ee5 июня 2023, 15:26Facebook TwitterComments Фото: Lääne päästekeskusВ субботу, 3 июня, в 14.06 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Ярва в Йыэкюла загорелся автомобиль.К моменту прибытия спасателей автомобиль был полностью охвачен огнем и практически полностью уничтожен.Останки автомобиля были потушены, людей рядом с автомобилем обнаружено не было. Происхождение автомобиля и обстоятельства случившегося выясняют полицейские.Facebook TwitterComments Ключевые слова пожарспасателиполицияавтомобильцентр тревоги Pекомендуем