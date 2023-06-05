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Фото ⟩ В деле замешан криминал? Посреди дня автомобиль сгорел дотла

rus.postimees.ee
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Фото: Lääne päästekeskus

В субботу, 3 июня, в 14.06 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Ярва в Йыэкюла загорелся автомобиль.

К моменту прибытия спасателей автомобиль был полностью охвачен огнем и практически полностью уничтожен.

Останки автомобиля были потушены, людей рядом с автомобилем обнаружено не было. Происхождение автомобиля и обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

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