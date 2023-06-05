В этом году благодаря «Утиному ралли» удалось собрать рекордную сумму в поддержку онкобольных детей

«Тысячи добрых людей и предприятий по всей Эстонии верят в то, что у каждого ребенка должен быть шанс вырасти. Они хотят, чтобы у каждого ребенка была возможность планировать захватывающее будущее и стремиться к своей мечте. Рекордная сумма денег, собранная в поддержку детей с онкологическими заболеваниями, доказывает, сколько добра и надежды вокруг нас», - сказала Луйве Мерилай, координатор и опорное лицо Эстонского союза родителей, чьи дети больны раком.

Проводившая прямую трансляцию ERR Ану Вялба поблагодарила людей, которые, несмотря ни на что, пожертвовали деньги «Утиному ралли», чтобы дети с тяжелой историей и их родители получили помощь, которую не может оказать Касса здоровья. «Цель "Утиного ралли" понятна, а помощь оказывается нуждающимся напрямую», - сказала Вялба.

«Утиное ралли» - это благотворительное мероприятие, - заплыв уточек для ванны, - инициатором которого является Эстонский союз родителей детей, больных раком (EVLVL). Цель мероприятия заключается в повышении осведомленности общественности о положении детей с онкологическими заболеваниями и их родителей, а также в том, чтобы привлечь внимание предприятий и частных лиц с целью поддержки детей и их родителей.