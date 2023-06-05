Американские истребители перехватили над Вашингтоном небольшой самолет, который позже разбился

В воскресенье истребители F-16 перехватили над Вашингтоном небольшой самолет, который перестал выходить на связь. Поскольку военные самолеты развили сверхзвуковую скорость, над американской столицей раздался громкий хлопок, который встревожил некоторых местных жителей, пишет «Русская служба Би-би-си».
Из-за присутствия правительственных объектов над Вашингтоном действуют самые жесткие ограничения воздушного пространства в США. Поэтому когда самолет Cessna Citation приблизился к столице и не ответил на вызовы властей, в воздух были подняты истребители.
Вскоре после этого легкий самолет потерпел крушение в сельской местности возле Национального леса Джорджа Вашингтона в штате Вирджиния. Сообщается, что на его борту находились четыре человека.
Полиция и спасатели добрались до места крушения через несколько часов. По их словам, выживших обнаружено не было.
По какой причине пилот не выходил на связь и что именно стало причиной падения легкого самолета Cessna, пока неизвестно.
Как сообщили американские военные чиновники на условиях анонимности, самолет не был сбит, и истребители не стали причиной крушения.
Представители авиации США заявили, что самолет вылетел из Элизабеттауна, штат Теннесси, в воскресенье в 13:14 по местному времени и направился на остров Лонг-Айленд на юге штата Нью-Йорк.
Но данные об отслеживании рейса показывают, что достигнув Лонг-Айленда, пилот развернулся и полетел на юг в сторону Вашингтона. Сведения о полете перестали поступать около 15:30 возле района Монтебелло в штате Вирджиния.
Сообщается, что частный самолет был зарегистрирован на компанию Encore Motors of Melbourne Inc., расположенную во Флориде. Владелец компании 75-летний Джон Рампел рассказал газете New York Times (публикация доступна по подписке), что помимо пилота, на борту находились его дочь, двухлетняя внучка и ее няня.
По словам Рампела, они возвращались в Нью-Йорк из его дома в штате Северная Каролина. «[Самолет] шел вниз со скоростью 20 тыс. футов (около 6 км) в минуту, никто не мог выжить после крушения на такой скорости», - сказал Рампел, который также является пилотом.
Об инциденте был проинформирован президент Джо Байден, сообщили американские чиновники. Байден играл в гольф на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, когда оттуда вылетели истребители.